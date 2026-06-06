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KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Službe i zakoni zaslužni su da imamo malu zemlju za veliku patnju i muku životinja

Piše Alen Galović,
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Službe i zakoni zaslužni su da imamo malu zemlju za veliku patnju i muku životinja
24sata Vanici: Zbog zanemarivanja uginulo više pasa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Neučinkovite službe i promašeni zakoni dovode do eksploziji groznih slučajeva zlostavljanja pasa diljem Hrvatske. Svima je zajedničko da se na njih upozorava, ljudi reagiraju i prijavljuju, ali patnja pasa se nastavlja

Iz tjedna u tjedan hrvatska se javnost suočava sa stravičnim slučajevima mučenja pasa. Za mnoge počinitelje zna se godinama - na njih se upozorava, podnose se prijave, objavljuju dokazi na društvenim mrežama i u medijima - no reakcije najčešće izostaju. Hrvatska nema učinkovite službe koje bi takve slučajeve spriječile i spasile životinje od patnje.

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