Neučinkovite službe i promašeni zakoni dovode do eksploziji groznih slučajeva zlostavljanja pasa diljem Hrvatske. Svima je zajedničko da se na njih upozorava, ljudi reagiraju i prijavljuju, ali patnja pasa se nastavlja
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+
Službe i zakoni zaslužni su da imamo malu zemlju za veliku patnju i muku životinja
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Iz tjedna u tjedan hrvatska se javnost suočava sa stravičnim slučajevima mučenja pasa. Za mnoge počinitelje zna se godinama - na njih se upozorava, podnose se prijave, objavljuju dokazi na društvenim mrežama i u medijima - no reakcije najčešće izostaju. Hrvatska nema učinkovite službe koje bi takve slučajeve spriječile i spasile životinje od patnje.
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