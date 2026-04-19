Smeđi medvjed napao američku vojsku: 'Probudio se iz zimskog sna. Branili su se sprejevima...'

Dvojica američkih vojnika teško su ozlijeđena nakon susreta sa smeđim medvjedom tijekom vojne vježbe u planinskom području Anchoragea na Aljasci. Incident se dogodio prošlog četvrtka u području za obuku Arctic Valley, koje je dio prostrane združene baze Elmendorf-Richardson, prenosi ABC News.

Vojnici, pripadnici 11. zračno-desantne divizije, sudjelovali su u vježbi kopnene navigacije kada su naišli na životinju. Prema priopćenju vojske, obojica su bila opremljena sprejem za medvjede, koji su i upotrijebili tijekom susreta. Unatoč tome, zadobili su teške ozljede i prebačeni su u bolnicu. Njihova imena i zdravstveno stanje nisu objavljeni dok se ne obavijeste obitelji. Potpukovnica Jo Nederhoed, glasnogovornica divizije, izjavila je da se oba vojnika oporavljaju, ali trebat će im daljnja njega.

"Sigurnost i dobrobit našeg osoblja naš je najviši prioritet", poručila je Nederhoed. "Incident je pod istragom i surađujemo s lokalnim vlastima za divlje životinje kako bismo osigurali sigurnost svih u tom području."

Odjel za ribu i divljač Aljaske (ADF&G) vjeruje da se najvjerojatnije radilo o "obrambenom napadu" medvjeda koji se nedavno probudio iz zimskog sna. Dužnosnici su pretražili područje, ali nisu uspjeli locirati medvjeda. Ipak, prikupili su uzorke s mjesta događaja kako bi pokušali identificirati vrstu i spol životinje. Regionalna nadzornica Cyndi Wardlow istaknula je kako im je sprej za medvjede "možda spasio živote". Područje na kojem se dogodio napad privremeno je zatvoreno za rekreacijske aktivnosti.

Združena baza Elmendorf-Richardson prostire se na 259 četvornih kilometara i dom je za tisuće ljudi, ali i stotine divljih životinja. Procjenjuje se da na tom području slobodno luta do 350 crnih i 75 smeđih medvjeda. Ovo nije prvi ozbiljan napad medvjeda u bazi. U svibnju 2022. godine, narednik Seth Michael Plant smrtno je stradao nakon što ga je medvjed napao tijekom obuke.

Napadi su prilično česti na Aljasci, gdje živi oko 100.000 crnih i 30.000 smeđih medvjeda. Studija provedena između 2000. i 2017. zabilježila je 68 hospitalizacija i deset smrtnih slučajeva zbog napada medvjeda u toj američkoj saveznoj državi.

*uz korištenje AI-ja