Smijenjen šef rovinjske policije, slao gole fotke i tajne podatke?

Nakon otkrića portala Istra24 o višegodišnjem neprimjerenom ponašanju i zlouporabi položaja, načelnik Policijske postaje Rovinj Ecio Legović smijenjen je s dužnosti i premješten na radno mjesto niže složenosti u sklopu Policijske uprave istarske. Potvrdio je to načelnik PU istarske Alen Klabot, dodajući da se provode provjere svih navoda o nepravilnostima u Legovićevom radu te da će, ovisno o rezultatima, biti poduzete odgovarajuće mjere.

Protiv Legovića se već neko vrijeme vodi kriminalističko istraživanje. Početkom listopada prošle godine, po nalogu Županijskog suda u Puli, policija mu je izuzela mobitele te utvrdila da je godinama dostavljao povjerljive policijske informacije osobama izvan sustava, pše Istra24.

U „Posebnom izvješću“, koje potpisuju policajci Loren Pastorčić i Mladen Matika, navodi se da je Legović preko službenih računala i mobitela drugim osobama slao adrese, podatke o vlasništvu vozila, pa čak i informacije iz kaznenih spisa, što Kazneni zakon kvalificira kao zloupotrebu položaja i odavanje službene tajne.

Protiv Legovića vodi se i disciplinski postupak zbog prijave policajke iz rovinjske postaje koja ga je prijavila za spolno uznemiravanje. U porukama koje je slao čistačicama iz BiH, Rukiji Đ. i Mireli D., vidljivo je da je koristio svoj položaj kako bi im pomagao s radnim dozvolama, istodobno ulazeći u intimne odnose s njima. Prema iskazima, slao im je i fotografije privatne naravi, pa čak i iz službenih prostorija postaje.

Rukija Đ. prošlog je ljeta zapalila Legovićevo vozilo i motocikl, zbog čega je osuđena i protjerana iz Hrvatske. Tvrdila je da ju je Legović ucjenjivao radnim dozvolama i godinama psihički maltretirao. Iz pritvora je tražila analizu njegovih mobitela, što je na kraju i provedeno, a rezultati su pokazali višegodišnju komunikaciju koja baca dodatno svjetlo na Legovićevo ponašanje.

Posebno je sporno što je načelnik PU istarske Alen Klabot, iako je u listopadu prošle godine imao uvid u izvješće s dokazima o nezakonitostima, šest mjeseci kasnije Legovića imenovao načelnikom rovinjske policijske postaje, na kojoj je već godinu i pol radio kao vršitelj dužnosti.

Cijeli slučaj mogao bi završiti i pred USKOK-om, s obzirom na to da se radi o višegodišnjem odavanju službenih tajni i zloupotrebi položaja, a zakon predviđa da u takvim istragama odgovaraju i službenici i osobe koje potiču na curenje informacija.