Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) opozvalo je dosadašnju Upravu Jadroplova te imenovalo novu, a nakon što je Nadzorni odbor (NO) Upravi povukao suglasnost za realizaciju procesa dokapitalizacije, jer je po mišljenju NO-a taj proces bio iz više razloga kontaminiran.

Upravno vijeće CERP-a je u petak, na čelu s resornim ministrom Darkom Horvatom, održalo telefonsku sjednicu te smijenilo cijelu Upravu Jadroplova - njenog predsjednika Branimira Kovačića i člana Maria Radačića - a imenovan je novi predsjednik Ivan Pavlović, inače bivši dugogodišnji predsjednik Luke Ploče.

Smjenu Uprave predložilo je resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a podržali su je svi članovi upravnog vijeća CERP-a. Kako se doznaje od dobro upućenog izvora iz Ministarstva mora, do smjene je između ostalog došlo jer tekst javnog poziva za prikupljanje ponuda ne odgovara tekstu koji je prihvaćen na sjednici NO-a Jadroplova.

- Država, koja je većinski vlasnik, ima pravo na ovakav potez jer nam je stalo da Jadroplov kao važna kompanija na transparentan način dobije kvalitetne partnere u procesu dokapitalizacije - izjavio je.

Također, apostrofirao je da su vrijednosti vozarina snažno narasle te da su na svjetskom tržištu brodara općenito prisutni uzlazni trendovi.

- Vjerujemo da u novom, transparentnom i ponovljenom postupku dokapitalizacije, koji očekujemo vrlo skoro, možemo dobit puno bolje i kvalitetnije ponude te na taj način zaštititi i nacionalne interese te interese poreznih obveznika - izjavio je dobro upućeni izvor.

U ponedjeljak bi se trebala održati sjednica NO-a, koji bi trebao potvrditi odluku CERP-a. Inače, samom uskratom suglasnosti Upravi od strane NO-a javni poziv za dokapitalizaciju je praktički poništen, na novoj Upravi je da, uz suglasnost NO-a, pokrene novi javni poziv, a kako je istaknula osoba iz Ministarstva, "na transparentan način i uz adekvatne cijene".

Proces dokapitalizacije iz više razloga kontaminiran

Kronološki, 2017. donesen je plan restrukturiranja Jadroplova, u svibnju 2018. potvrdila ga je i Europska komisija, a tim planom je otvoren prostor i za samu privatizaciju društva, pri čemu dokapitalizacija predstavlja prvi korak.

Nadzorni odbor je 18. lipnja ove godine dao suglasnost sada već bivšoj Upravi na pokretanje javnog poziva za dokapitalizaciju i upis dionica. Uprava je taj javni poziv objavila 22. srpnja, rok za predaju ponuda je bio 1. rujna, a Uprava je imala rok do 16. rujna izvijestiti NO i javnost o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda. Poziv za dokapitalizaciju podrazumijevao je upis dva milijuna dionica, nominale 10 kuna, uz minimalnu cijenu od najmanje 25 kuna po dionici

Međutim, 1. rujna održana je izvanredna sjednica NO-a, u kojem sjede četiri predstavnika RH i jedan predstavnik radnika, na kojoj je povučena suglasnost izdana Upravi za realizaciju procesa dokapitalizacije, te odlučeno da se obustavlja proces kako se ne bi prouzročila šteta društvu.

Kako je Hini dodatno pojašnjeno iz CERP-a, većinskog vlasnika Jadroplova, NO je pritom ustvrdio da je sam proces dokapitalizacije kontaminiran iz više razloga, pa tako i da sam tekst javnog poziva ne odgovara suglasnosti koju je NO dao Upravi, već je značajno sadržajno proširen, u smislu većih ovlasti same Uprave.

Također, istaknuli su, tijekom samog trajanja javnog poziva vrijednost imovine Jadroplova je značajno počela rasti, u vidu i zamjetnog porasta vrijednosti vozarina, što je okolnost koja može utjecati na samu cijenu upisa dionica od po 25 kuna.

Laički rečeno, vrlo je vjerojatno vrijednost dionica puno veća od predloženih početnih 25 kuna, napomenuli su iz CERP-a.

CERP je nakon obavijesti NO-a o povlačenju suglasnosti poslao obavijest Zagrebačkoj burzi i Hanfi da se obustavi trgovanje dionicama, što je i učinjeno. Naime, kako su kazali iz CERP-a, pojavila se sumnja kako su članovi NO-a dovedeni u zabludu od strane Uprave i kako je vjerodostojnost procesa dokapitalizacije dovedena u pitanje.

"Po njima je proces dokapitalizacije kontaminiran, a nama to na neki način budu sumnju da su oni dovedeni u zabludu, i mi smo išli sa smjenom cijele Uprave", izjavili su Hini iz CERP-a.

Uprava izvijestila o prihvaćanju 12 ponuda

Sjednica NO-a na kojoj je povučena suglasnost Upravi održana je 1. rujna, no Uprava je idući dan putem ZSE-a idući izvijestila o prihvaćanju 12 različitih ponuda ulagatelja, koji bi upisali ukupno 1.585.000 novih dionica, a kojima bi bilo ponuđeno da ih upišu po cijeni od 26 kuna po dionici, čime bi taj splitski brodar u dokapitalizaciji prikupio 41,21 milijun kuna.

Jadroplov je u srijedu objavio da je na javni poziv za dokapitalizaciju zaprimio 13 urednih ponuda, od čega je jedna od brodarske kompanije za preuzimanje cijele emisije i 12 različitih ponuda za preuzimanje manjinskih udjela. Sve ponude su bezuvjetne i glase na svotu od najmanje milijun kuna, sukladno propisanim uvjetima. U toj su objavi naveli i da su zaprimljene i dvije ponude za preuzimanje, koje nisu sačinjene ni upućene sukladno javnom pozivu, te da one, kod činjenice da emisija nije ugrožena, neće biti uzete u obzir odnosno bit će isplaćene.

Iz objave u četvrtak na ZSE-u proizlazi da je Uprava u srijedu odbila ponudu tvrtke UME Shipping LLC, kao i da je, kao nevažeće, odbacila ponude Tankerske plovidbe i Delos Asset Acquisition II LLC.

Uprava je na sjednici održanoj u srijedu jednoglasno odlučila o prihvaćanju 12 ponuda za upis dionica Jadroplova, a pritom je riječ o nekim investicijskim fondovima i tvrtkama, kao i pojedincima.

Inače, u međuvremenu je u petak na ZSE-u objavljeno da je zamjenica predsjednice Nadzornog odbora Ksenija Koščević Čuvalo iz osobnih razloga podnijela ostavku na članstvo u tom nadzornom odboru.