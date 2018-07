Smokvica 'otišla' Todorićevom mađarskom prijatelju Csaniju...

Veseli nas što smo pobijedili na natječaju. Očekujemo daljnju suradnju – to je sve što je rekao Czaba Miklos Severnyak, direktor mađarske tvrtke Zelena nekretnina.

On je u četvrtak s ministrom državne imovine Goranom Marićem potpisao ugovor kojim preuzima u 30-godišnji zakup otok Smokvicu Velu pored Rogoznice koji je godinama bespravno, bez plaćanja državi, koristio Ivica Todorić. Predstavljanje novog investitora je bilo više nego čudno. Nije htio odgovarati na pitanja, pa je javnost ostala uskraćena za što će otok od 144.000 četvornih metara uopće biti korišten. Na njemu postoji već ljetnikovac s pomoćnim zgradama, a ostatak čini šuma.

Novinari su ostali u čudu što ne mogu dobiti nikakve daljnje podatke o zakupu imovine koja je godinama bila simbol lošeg državnog upravljanja. Mađari će godišnje plaćati 6,1 milijuna s PDV-om zakup. Kroz 30 godina bi se u državnu kasu trebalo sliti 183 milijuna kuna. Samo je spomenuto da bi se dodatno trebala ugovoriti koncesija za pomorsko dobro koja bi se trebala i dodatno plaćati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Država daje otok Smokvicu, kojeg je godinama bespravno koristila obitelj Todorić, u zakup na 30 godina mađarskoj tvrtki Zelena nekretnina Reporterka: Nikol Zagorac Objavljuje 24sata Politiko u Četvrtak, 26. srpnja 2018.

Hoće li svatko moći doći na otok, što je za vrijeme Todorića bilo zabranjeno? Za što će služiti? Planiraju li Mađari ulagati? Sva ta pitanja su ostala neodgovorena.

- Ne mogu utjecati kako će oni komunicirati s javnosti. Mogu samo reći da su oni ispunili jedini uvjete na natječaju, dali su i bankovno jamstvo. Osnivač je fond iz Mađarske. Oni uzimaju objekte u viđenom stanju i ne mogu ništa novo graditi – rekao je ministar Marić.

Marić je veći dio svog izlaganja posvetio prošlom stanju i najavio je da je ovo poruka svim bespravnim korisnicima državne imovine da je došao "kraj anarhiji".

- Ovaj ugovor je putokaz kako treba upravljati i ubuduće možemo očekivati više novca od državne imovine i tako sanirati javni dug. Sve bespravne korisnike čeka ista sudbina – rekao je Marić.

Ali stručnjaci s kojima smo razgovarali o samom načinu zakupa, ostali su začuđeni da je ugovorena jednaka zakupnina godišnje na čak 30 godina. Primjera radi, da danas iznajmite stan za 1500 kuna mjesečno, bi li ga za istu cijenu iznajmljivali i za 30 godina? Vjerojatno ne bi jer 1500 kuna će za 30 godina zbog inflacije vrijediti neusporedivo manje. No, to nije sve.

- Već sam zakup na 30 godina je neobičan. On se daje samo ako se zakupnik obvezuje na investicije, pa na taj način štiti svoje ulaganje, a ovdje nisu predviđena neka nova ulaganja. Takvi ugovori uvijek imaju indeksaciju cijena, a prva obično ide nakon pet godina zakupa. Nećete naći u Hrvatskoj da je netko iznajmio urede ili druge poslovne prostore na 30 godina po istoj cijeni. Ima više načina indeksacije, ali minimalno i nužno je barem rast cijene za inflaciju u prošloj godini – kaže nam jedan stručnjak za nekretnine koji je molio za anonimnost jer se ne želi petljati u državne poslove i politiku, nego samo ističe uobičajeni poslovni model.

Pitali smo i ministra Marića zašto je ugovorio fiksnu cijenu za sve godine, ali on nam je kratko rekao da je to u skladu s uvjetima natječaja i da je to uobičajeno za zakup.

Osim toga, otkrili smo da iza tajanstvene mađarske tvrtke i fonda stoji OTP banka Mađarska. A čelnik OTP-a i suvlasnik je dobri prijatelj Ivice Todorića i vjerojatno najmoćniji poslovni čovjek u Mađarskoj: Sandor Csany. Njih dvojicu je povezala ljubav prema lovu, ali i poslovna suradnja.

Csany je mađarski milijarder, vlasnički je OTP povezan i s MOL-om, a pisalo se i o njegovu netransparentnom poslovanju preko off shore kompanija.

Tvrtka Zelena nekretnina koja je sad uzela u zakup Smokvicu je osnovana tek ove godine u Hrvatskoj. Jedini vlasnik joj je fond Balansz iz Budimpešte. Osnivač fonda Balansz je drugi fond: OTP nekretninski fond. A on je pod upravljanjem OTP banke. OTP-ov nekretninski fond i Balansz se čak nalaze na istoj adresi u Mađarskoj.

Naravno da smo htjeli pitati o razlozima ulaganja predstavnika mađarskog fonda, ali kao što smo rekli, oni nisu htjeli odgovarati na pitanja hrvatske javnosti nakon potpisivanja ugovora, što je iznimno neuobičajen način komunikacije kada se zakupljuje vrijedna državna imovina.