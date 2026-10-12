Smotrič: Hoću cijelu Gazu. Tamo živi 1.8 milijuna nacista!

Izraelski ministar financija i čelnik krajnje desne stranke Vjerski cionizam, Bezalel Smotrich, ponovno je izazvao kontroverze izjavom da Gazu treba „uništiti” kao „teroristički entitet”, ustvrdivši pritom da u Pojasu Gaze živi „1,8 milijuna nacista”.

„Moramo uništiti Gazu. Ne genocidom, ne daj Bože. Moramo uništiti Gazu jer je Gaza teroristički entitet s 1,8 milijuna nacista”, izjavio je Smotrich na javnom događaju, opravdavajući svoje riječi teškim optužbama na račun stanovništva Gaze.

Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich: We need to wipe out Gaza, for example. Not commit genocide, God forbid. Wipe out Gaza, because Gaza, as a terrorist entity, with 1.8 million Nazis ... should not exist. https://t.co/wJ3ypyrqqM — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

U govoru je ustvrdio da se stanovnike Gaze generacijama odgaja u mržnji prema Izraelu te da su sposobni za masakre, silovanja i ubijanje beba, žena, starijih osoba i djece. Zbog toga je poručio da „ne bi trebali postojati”.

Smotrich je također naglasio da mu je cilj preuzeti kontrolu nad cijelim Pojasom Gaze. „Želim da Gaza bude naša. Želim je iz cionističkih razloga”, izjavio je, a potom priznao da najnovija eskalacija sukoba ima snažan odjek na međunarodnoj sceni.

Osvrnuo se i na diplomatska ograničenja s kojima se suočava, pritom iznijevši ironičnu primjedbu: „Mogu putovati u četiri zemlje: Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Kinu i Sjevernu Koreju. Svake godine možemo odabrati jednu, rotirajući ih. Nadam se da se nećemo naviknuti na to.”

Time se aludirao na sve veću međunarodnu izolaciju s kojom se, prema vlastitim riječima, suočava.