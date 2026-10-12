Obavijesti

News

Komentari 0
IZRAELSKI MINISTAR FINANCIJA

Smotrič: Hoću cijelu Gazu. Tamo živi 1.8 milijuna nacista!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Smotrič: Hoću cijelu Gazu. Tamo živi 1.8 milijuna nacista!
Foto: Ronen Zvulun
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mogu putovati u četiri zemlje: Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Kinu i Sjevernu Koreju. Svake godine možemo odabrati jednu, rotirajući ih, rekao je Bezalel Smotrič

Izraelski ministar financija i čelnik krajnje desne stranke Vjerski cionizam, Bezalel Smotrich, ponovno je izazvao kontroverze izjavom da Gazu treba „uništiti” kao „teroristički entitet”, ustvrdivši pritom da u Pojasu Gaze živi „1,8 milijuna nacista”.

„Moramo uništiti Gazu. Ne genocidom, ne daj Bože. Moramo uništiti Gazu jer je Gaza teroristički entitet s 1,8 milijuna nacista”, izjavio je Smotrich na javnom događaju, opravdavajući svoje riječi teškim optužbama na račun stanovništva Gaze.

U govoru je ustvrdio da se stanovnike Gaze generacijama odgaja u mržnji prema Izraelu te da su sposobni za masakre, silovanja i ubijanje beba, žena, starijih osoba i djece. Zbog toga je poručio da „ne bi trebali postojati”.

Smotrich je također naglasio da mu je cilj preuzeti kontrolu nad cijelim Pojasom Gaze. „Želim da Gaza bude naša. Želim je iz cionističkih razloga”, izjavio je, a potom priznao da najnovija eskalacija sukoba ima snažan odjek na međunarodnoj sceni.

IMA I OZLIJEĐENIH Najmanje pet mrtvih u novom izraelskom napadu na Gazu
Najmanje pet mrtvih u novom izraelskom napadu na Gazu

Osvrnuo se i na diplomatska ograničenja s kojima se suočava, pritom iznijevši ironičnu primjedbu: „Mogu putovati u četiri zemlje: Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Kinu i Sjevernu Koreju. Svake godine možemo odabrati jednu, rotirajući ih. Nadam se da se nećemo naviknuti na to.”

Time se aludirao na sve veću međunarodnu izolaciju s kojom se, prema vlastitim riječima, suočava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'
SVEĆENIKU SU I PRIJETILI

I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'

Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela, pojasnio je jastrebov vlasnik i svećenik Željko Lovrić
BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje
CIJENE I DALJE RASTU

BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje

Ono što se u javnosti često pita jest - ako imam prosječnu plaću koliko godina moram raditi da bih kupio prosječni stan u Hrvatskoj...
Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada
OTPAD JE ONDJE JOŠ OD RATA

Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada

Na lokaciji odlagališta, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, nije provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda, kaže nam načelnik Općine Rakovica Mihovil Bićanić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026