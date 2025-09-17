Smotrič opet luduje: Gaza je odlična nekretnina

Cionistički izraelski ministar financija Bezalel Smotrič koji je već ranije 'bacao bisere', poput da će Zapadna obala biti izraelska do kraja njegovog mandata, a Gaza potpuno uništena, a dva milijuna Palestinaca zgurano na uzak pojas, opet je šokirao izjavama o enklavi s kojom Izrael ratuje skoro dvije godine.

Foto: Ronen Zvulun

Sada je ponovio prijašnju izjavu Donalda Trumpa kako je Gaza dobar komad zemlje, piše Times of Israel.

- Gaza je vrhunska nekretnina koja samu sebe isplaćuje. Već sam započeo pregovore s Amerikancima - rekao je kontroverzni ministar financija koji je persona non grata u susjednoj nam Sloveniji. Izrael i SAD već su spominjali planove kako bi se porušena enklava u budućnosti mogla pretvoriti u tehnološki hub, nalik na Singapur s brojnim start upovima.

Palestince bi u tom slučaju preselili u Somaliland ili čak daleki Maroko.