RAT U GAZI

Smotrič opet luduje: Gaza je odlična nekretnina

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Ronen Zvulun

Izrael i SAD već su spominjali planove kako bi se porušena enklava u budućnosti mogla pretvoriti u tehnološki hub, nalik na Singapur s brojnim start upovima

Cionistički izraelski ministar financija Bezalel Smotrič koji je već ranije 'bacao bisere', poput da će Zapadna obala biti izraelska do kraja njegovog mandata, a Gaza potpuno uništena, a dva milijuna Palestinaca zgurano na uzak pojas, opet je šokirao izjavama o enklavi s kojom Izrael ratuje skoro dvije godine.

FILE PHOTO: Israeli Finance Minister Smotrich speaks at a press conference regarding settlements expansion, near the Israeli settlement of Maale Adumim
Foto: Ronen Zvulun

Sada je ponovio prijašnju izjavu Donalda Trumpa kako je Gaza dobar komad zemlje, piše Times of Israel. 

 - Gaza je vrhunska nekretnina koja samu sebe isplaćuje. Već sam započeo pregovore s Amerikancima - rekao je kontroverzni ministar financija koji je persona non grata u susjednoj nam Sloveniji. Izrael i SAD već su spominjali planove kako bi se porušena enklava u budućnosti mogla pretvoriti u tehnološki hub, nalik na Singapur s brojnim start upovima. 

ORUŽJE BUDUĆNOSTI VIDEO Kao ratovi zvijezda. Izrael će laserima rušiti rakete
VIDEO Kao ratovi zvijezda. Izrael će laserima rušiti rakete

Palestince bi u tom slučaju preselili u Somaliland ili čak daleki Maroko.

