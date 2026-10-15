Smrad se širi Zagrebom, a HDZ proziva Tomaševića: 'Gdje je obećana sanacija Jakuševca?'

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića i saborsku zastupnicu Sandru Benčić zbog smrada koji se širio u Zagrebu i na Jakuševcu te je optužio gradsku vlast da izbjegava odgovornost. Matijević je u priopćenju istaknuo da je Tomašević, nakon što se prije tjedan dana Zagrebom širio neugodan miris, odgovornost prebacio na druge i proglasio se nenadležnim.

Čelnik zagrebačkog HDZ-a pozvao se i na izjavu Udruge za zaštitu okoliša Jakuševe, koja je objavila da smrad dolazi upravo s mjesta na kojem su "stručnjaci za otpad" još 2021. godine zabili zastavu i obećali da će ga sanirati u prvoj godini mandata. No, kaže Matijević, to do danas nisu učinili.

"Jučer je Sandra Benčić u Saboru za Jakuševec optužila HDZ, premda HDZ u Zagrebu nije imao gradonačelnika posljednjih 26 godina", naglasio je.

Matijević je istaknuo da je smrad bio razlog za prosvjede dok Možemo! nije došao na vlast, a da danas udruge otkrivaju uzroke problema na području za koje su se nekad predstavljali kao stručnjaci.

Poručio je da vlast gubi kredibilitet ako i u šestoj godini mandata probleme naziva naslijeđenima, dodajući da su građani izabrali gradsku vlast kako bi rješavala probleme, a ne tražila krivce.