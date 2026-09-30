SMRDI I TREĆI DAN Pogledajte smeće koje se nakupilo u ZG-u
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu ušao je u treći dan budući da dogovor s gradskom upravom nije postignut, te su u srijedu na zagrebačke ulice izašla dva tramvaja, voze i autobusi linije prema KBC-u Zagreb te jedna brza linija iz Velike Gorice, a izašlo je i 20 kamiona Čistoće.
Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da je i danas u gradu 20 vozila, a nekoliko radnika s dva vozila je na platou na Jakuševcu, preventivno kako ne bi došlo do požara, zbog velike količine smeća. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL