TKO ĆE TO POČISTITI? SMRDI I TREĆI DAN Pogledajte smeće koje se nakupilo u ZG-u

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu ušao je u treći dan budući da dogovor s gradskom upravom nije postignut, te su u srijedu na zagrebačke ulice izašla dva tramvaja, voze i autobusi linije prema KBC-u Zagreb te jedna brza linija iz Velike Gorice, a izašlo je i 20 kamiona Čistoće.

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