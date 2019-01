Smrknuti Daruvarac u lisicama i maskirnoj jakni napustio sud

Darko Kovačević Daruvarac osuđen je danas na zadarskom Općinskom sudu na pet godina zatvora jer je pretukao 18-godišnju djevojku.

Dobio je 4 godina i šest mjeseci za premlaćivanje i još 10 mjeseci za prijetnje, ukupno pet godina bezuvjetnog zatvora u objedinjenoj kazni. Radi se o nepravomoćnoj presudi. Obrazloženje presude je pročitano iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.

Uživo iz Zadra: Darko Kovačević Daruvarac dobio pet godina zatvora! Uživo iz Zadra: Darko Kovačević Daruvarac dobio pet godina zatvora! Više na http://bit.ly/2M3OEZt Reporteri: Pino Šale i Rozeta Bogeljić Posted by 24sata on Thursday, January 10, 2019

U jakni maskirnog uzorka, smrknuta pogleda i ozbiljnog lica, Daruvarac je u pratnji policajaca napustio sud. Prevezen je u istražni zatvor gdje će čekati pravomoćnost presude. Da je dobio manje od 5 godina, pravomoćnost bi čekao na slobodi.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Darko Kovačević, zvani Daruvarac, koji je ljetos pretukao 18-godišnjakinju u zadarskom kafiću, bio je optužen za prijetnju i nanošenje teških ozljeda 18-godišnjoj Zadranki, ali je pušten na slobodu 14. prosinca nakon što se njegovi branitelji nisu pojavili na ročištu na Općinskom sudu pa nije bilo uvjeta za održavanje rasprave, a istekao je maksimalni rok od šest mjeseci zadržavanja u pritvoru.

Uz ispriku žrtvama nasilja, sutkinja je odgodila početak suđenja za 9. siječnja zbog izostanka njegova odvjetnika i roka u kojemu mu se novi odvjetnik, dodijeljen po službenoj dužnosti, mora pripremiti za taj slučaj.

Državni odvjetnik Igor Vulić zatražio je mjere opreza, privremeno oduzimanje osobne iskaznice i putovnice te zabranu prilaska žrtvama i napuštanja prebivališta.

O svemu se tada priopćenjem oglasio i Općinski sud u Zadru i naveo kronologiju događaja od uhićenja Darka Kovačevića kao i da je izvanraspravno vijeće donijelo odluku o mjerama opreza.

Zbog puštanja na slobodu okrivljenog nasilnika Darka Kovačevića, zvanog Daruvarac prosvjedovala je facebook grupa "Protiv pravosuđa koje štiti kriminalce", iz Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a to su ocijenili sumrakom funkcioniranja pravosudnog sustava u Hrvatskoj, a ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u Zadru je razgovarao s predsjednicima zadarskih sudova i državnog odvjetništva, nakon čega je izjavio da se na taj predmet nije moglo utjecati, ali će im to iskustvo poslužiti da zakonskim izmjenama unaprijede pravni okvir kako se u budućnosti to ne bi događalo.