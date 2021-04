Bili su to dobri dečki koji su se međusobno i poznavali. Međutim, bili su poznati i po ludoj vožnji. Žalosno je sve to, rekao je mladić iz Knina koji je želio ostati anoniman.

I sam je utučen nakon stravične prometne nesreće u kojoj su u ponedjeljak u Vrbniku kraj Knina, oko 23.20 sati, život izgubila dva mladića, a treći se u bolnici borio za život (do objave teksta stanje mu je bilo kritično).

F. K. (26) imao je problema s automobilom te je stao, kako tvrdi policija, nasred ceste, kako bi provjerio o čemu se radi. Pokušavajući otkloniti kvar, stao je pored svog auta marke Mitsubishi i vrata su mu bila otvorena. U autu je bio i suvozač, njegov prijatelj, doznajemo iz više izvora.

U tom je trenutku naletio M. Z. (27) u svom Volkswagenu te pokosio i otvorena vrata Mitsubishija i mladića koji je stajao pored njih.

- Čuo sam da je jureći auto odbacio F. K. oko 200 metara od mjesta na kojemu je bio zaustavljen. Suvozač koji je bio s F. K. je zapravo moj prijatelj i nasreću barem se on nije jače ozlijedio. On je odmah izašao i otišao do F. K., a od prizora mu je pozlilo. Zadnje informacije koje imam su da je u psihički jako teškom stanju zbog svega - rekao je Kninjanin.

I šibenska je policija potvrdila da je vozač Volkswagena prebrzo vozio.

- Mladić (27) koji je upravljao osobnim vozilom Volkswagen šibenskih registarskih oznaka, uslijed neprilagođene brzine kretanja u odnosu na osobine i stanje ceste, na ravnom i neosvijetljenom dijelu ceste naletio je na osobni automobil Mitsubishi. Od udara je vozač Volkswagena odvaljenim vratima zahvatio vozača (26) Mitsubishija te zatim sletio izvan kolnika i udario u suhozid - priopćila je policija.

S vozačem Volkswagena šibenskih registarskih oznaka u autu je bio i njegov brat M. Z. (23). On je bio prvo u bolnici u Kninu, a onda su ga prevezli u bolnicu u Split. Bori se za život.

- Mi se svi nekako nadamo da će se on spasiti iako sam čuo da je u kritičnom stanju te su ga zato i prebacili u splitsku bolnicu. Polažemo svu nadu u to. Rekao mi je jedan prijatelj da je to sve vrlo ružno izgledalo tamo na cesti i ja se nadam da će se barem taj mladi život uspjeti spasiti nekako - rekao je naš izvor iz Knina.

Dodao je da su mu poginuli mladići bili više od poznanika.

- S F. K. sam se čak nedavno bio čuo. Radio je za svog brata u tvrtki koja se bavi strujom. Bio je stvarno OK dečko - rekao je. Dodao je kako dobro poznaje cestu na kojoj je bila ova prometna nesreća.

- To je županijska cesta Oklaj - Vrbnik, koja predstavlja vrlo dugačak pravac i ondje nema baš mnogo prometa, a pogotovo tako kasno navečer. Pretpostavljam da je M. Z. bio uvjeren da ondje neće naići ni na koga, a pogotovo ne na auto koji je zaustavljen nasred ceste ili tek malo sa strane, kako sam čuo. Zbog svega je možda malo jače stisnuo gas i dogodila se tragedija - rekao je mladić iz Knina.

Otkriva i kako je cijeli grad u velikoj boli budući da je riječ o maloj sredini u kojoj baš svi poznaju stradale mladiće i njihove obitelji.

O prometnoj nesreći obaviješteno je i Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku.