Dignuli optužnicu zbog dječaka koji se ugušio pizzom! Terete i šeficu koja je lažirala papire

Optužnica protiv bivše ravnateljice Centra za rehabilitaciju Rijeka - Kraljevica Ive Letine te četiri djelatnice za smrt dječaka 27. rujna 2024. godine pojavila se na oglasnoj ploči. Riječ je o stravičnom slučaju u kojem je 13-godišnji dječak ostavljen sam, zaključan u 'sobi za hlađenje' dulje od dva sata. Jeo je pizzu koja je bila za večeru i ugušio se, a nitko ga nije provjeravao svakih 15 minuta, kako je to predodređeno protokolom. Uz to, po protokolu je u toj sobi smio biti najviše 45 minuta.

Centar za rehabilitaciju Rijeka, podružnica Kraljevica - Oštro | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rekonstrukcija smrti

Djelatnice su optužene za uzrokovanje smrti iz nehaja, a ravnateljica za krivotvorenje zapisnika kako bi prikrila što se zapravo dogodilo. Na temelju svjedočenja svih prisutnih zaposlenika, napravili smo rekonstrukciju događaja.

Oko 17 sati i 30 minuta, kuhar je pripremio pizzu za večeru, narezanu na kvadrate velike oko 3 puta 3 centimetara. Kao i uvijek, dostavio ju je kolicima odgajateljicama i njegovateljicama koje su je onda podijelile djeci. No 13 - godišnji dječak, kojem su trebale narezati pizzu na manje komade zbog opasnosti od gušenja, svoju večeru je dobio u 'mirnoj sobi'. No to je bila njegova stalna soba, u kojoj je često bio zaključan. Nije imao krevet, a soba nije bila službeno registrirana kao prostor za izolaciju. Još gore, ne postoji ni službena procjena njegove agresije ili uznemirenosti, niti su ravnateljica ili djelatnice ikad donijele ili potpisale rješenje da se dječaka drži u izolaciji. Njegovateljice su mu zamijenile pelenu, dale terapiju četiri psihofarmaka i ostavile večeru. Oko 18 sati i 20 minuta, dječak je ostavljen sam, iako su djelatnice znale da ima problema s gutanjem, pogotovo nakon terapije. Nije smio sam jesti i na to ih je upozoravala i njegova majka.

Zaključan i sam, dječak je počeo jesti. Zadnji znak života je čula spremačica, koja svjedoči da ga je čula kako viče i lupa. Jedna odgajateljica je istražiteljima tvrdila da je čula zvukove iz njegove sobe i poslije, ali nije ušla provjeriti što se događa. Dapače, dječaka nitko nije provjerio naredna dva sata. Pronašle su ga njegovateljica iz noćne smjene koja je tek došla i čistačica.

- Posteljina je bila povraćena, vidjela sam i tragove hrane, posebno na jastuku. Bilo je očito da se dijete ugušilo hranom - rekla je istražiteljima.

Pored tijela dječaka je pronašla komadić pizze i nazvala hitnu pomoć. Medicinska sestra iz Centra svjedoči da je dječak bio bez svijesti kad je pozvana, a nije imao ni puls. Liječnik na intervenciji pronašao je u dječakovom grlu komadić pizze veličine oko tri centimetra, ostatke hrane u ustima i nosu. Nije mu bilo pomoći.

Iako je postojao važeći protokol po kojem su ga djelatnice trebale obilaziti svakih 15 minuta, to nisu radile. Istražiteljima su tvrdile da nisu bile upoznate s protokolom, no svjedoci kažu da je bio objavljen i da su ga svi primili putem maila.

Centar za rehabilitaciju Rijeka, podružnica Kraljevica - Oštro | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Obitelji javili tri dana kasnije

Da je dječak mrtav, obitelji su javili tri dana kasnije.

- Nama su javili da je umro tri dana kasnije. I sama smrt je obavijena nelogičnostima. Naime, službeno je preminuo 27. rujna u 21.35, kako piše u smrtnom listu, a nama su rekli da se to dogodilo u jedan iza ponoći. Za uzrok smrti majci su rekli da se udavio dekicom, a ocu da je u pitanju bio komad pizze. Ta je pizza zanimljiv detalj, jer je večera u ustanovi u 18 ili 19 sati, dva sata kasnije sigurno nije. On je bio smješten u tom trenutku u 'sobi za hlađenje' - rekla je za 24sata tad članica obitelji, koja još uvijek ne može vjerovati da su za smrt djeteta obje obitelji saznale 72 sata kasnije. Mobiteli su, dodaje, svima uključeni uvijek, majka preminulog djeteta živi u Dalmaciji, otac u Italiji.

- Nikad neću zaboraviti tu sliku - bio je crn ispod vrata, oko ušiju i ispod nosa. Obducentica nisam, no je li to normalno? Imao je samo 14 godina, za 20. studeni smo mu pripremali proslavu petnaestog rođendana. Umjesto toga, danima nakon smrti javili su nam da dođemo u Hrvatsku. Tražimo odgovore, iskrene odgovore na pitanje kako se prema štićenicima sustav odnosi, no svjesni smo da malo toga možemo napraviti. Nije ovo pitanje samo o našem dječaku, ima još takve djece, u uvjetima koji nisu za njih - rekla je.

Zašto je dječak bio u toj sobi?

Njegova obitelj, kad je umro, izjavila je da nikad nije bio agresivan, a živio je s njima od rođenja do devete godine.

- A i ta soba gdje su ga stavili zbog navodne agresije... Nikad dok je bio s obitelji nije pokazivao agresiju. Od rođenja do devete godine živio je s nama, majkom i ocem. No roditelji su se razveli, i dijete je s majkom otišlo u Hrvatsku, gdje nakon godinu dana završava u ustanovi u Šibeniku. Tamo smo ga posjećivali, i to jednom mjesečno na samo dvadeset minuta, gdje smo na njemu uočili ogrebotine i masnice po sebi te razbijene zube. Rekli su nam da je pao pa razbio zube - govori članica obitelji.

Iz Šibenika je prebačen u Oštro, jer u Šibeniku nisu bili dobri uvjeti za njega.

- Bili su za njega toliko loši uvjeti, da je u jednom trenutku čak i zdravstveni radnik iz ustanove Oštro sugerirao da ga što prije odvedemo u Italiju, gdje mi i živimo. Tamo postoje ustanove s puno boljim standardima od ustanova u Hrvatskoj. Raspitali smo se, no sustav je toliko spor, da je na kraju ovako, tragično sve završeno - govori.

U optužnici stoji da nad dječakom nikad nije rađena službena procjena je li agresivan i koliko. Nema rješenja o potrebi za izolacijom, naloga, niti je to službeno soba za izolaciju. Djelatnice tvrde da je od jutra bio uznemiren, iziritiran i imao je autoagresivne ispade. Ali nikad niti jedan takav događaj nije nigdje zapisan.

Krivotvorenje zapisnika

Bivšu ravnateljicu Ivu Letinu tereti se da je, kako bi prikrila da je dječak preminuo zbog nemara, izradila lažni zapisnik sastanka koji se nikad nije dogodio i krivotvorila protokol po kojem je izolacija duža od 45 minuta legalna. Tvrdi da nije znala da je dječak ostavljen bez nadzora i da su svi postupali u skladu s pravilima. No jedna od odgajateljica se slomila i priznala da je znala da dječak ima problema s gutanjem, a nije tražila pomoć medicinskog osoblja jer 'nije izgledao jako loše'. Optužnica otkriva uznemirujuć obrazac lošeg ponašanja i nebrige prema dječaku, koji nije imao službenu dijagnozu, ali je imao poteškoća u ponašanju koje je izražavao kroz nemir, strah i povučenost. Jedna od odgajateljica je priznala da ga je ponekad ostavljala samog u sobi da se smiri, umjesto da su mu pružili stručnu pomoć. Tvrdi da je često bio nemiran i zahtijevao puno pažnje, ali za 'njega nije bilo vremena svaki put'. Ostale su se branile šutnjom, a medicinska sestra posvjedočila je da ju nitko nije uključio u odlučivanje o tome može li dječak biti sam. Istražiteljima je rekla i da je morao biti pod medicinskom skrbi tijekom hranjenja i da ju nitko nije obavijestio o tome kad on jede da se to i ispoštuje.

Drugi svjedoci tvrde da je bio često sam i odvojen, nije imao osobne predmete u sobi, zidovi su bili goli, a posteljina mu nije redovno mijenjana.

- Osoblje se nije previše trudilo oko njega. Govorili su da je naporan za smjenu - kažu svjedoci.

Drugi štićenici su znali ponavljati riječi odgajateljica da je 'zločest'. Ravnateljica pak tvrdi da nije znala da je dječak bio zanemaren, ali je često znao biti problematičan. No to ne opravdava manjak skrbi i brige.

Foto: Facebook

Letina je, prema optužnici, priznala da je naknadno u dnevnik rada upisala da je dječak kobnog dana pojeo obrok bez poteškoća, iako nije bila prisutna tijekom obroka, a dječak je već bio mrtav. Napisala je i da je hranjen pod nadzorom medicinskog osoblja, iako sama medicinska sestra tvrdi suprotno. Uz tu bilješku stavila je datum kao da je bilješka unesena ujutro, dok je dječak još bio živ.

Za djelatnice Centra tužiteljstvo traži godinu i pol dana zatvora, a za bivšu ravnateljicu godinu dana.

Igre na sreću mogu izazviti ovisnost. 18+ OGLAS