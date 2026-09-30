Smrtnu kaznu joj otkazali sat prije pogubljenja: Ubila djevojku i urezala pentagram...

Pogubljenje Christe Pike (50) u američkoj saveznoj državi Tennessee zaustavljeno je u srijedu, nešto više od sat vremena prije nego što je trebala biti pogubljena. Pike već gotovo tri desetljeća čeka izvršenje smrtne kazne. Na smrt je osuđena 1996. godine zbog ubojstva Colleen Slemmer (19), koju je zajedno s tadašnjim dečkom Tadarylom Shippom pretukla i mučila, prenosi BBC.

Sud šestog žalbenog okruga u srijedu je odlučio privremeno zaustaviti egzekuciju. Suci su naveli da im treba više vremena kako bi razmotrili argumente obrane. Za sada nije poznato koliko će odgoda trajati.

Christa Pike será executada amanhã! Em 1995 após um crime violento contra a colega de quarto, ela foi condenada a pena capital. https://t.co/NGTgWG8bXz — Pax Brasílis 🇧🇷🏛️🙏🏻🍒 (@Paxbrasilis) September 29, 2026

Odluka je stigla nakon što je američki Vrhovni sud odbio odgoditi pogubljenje, a guverner Tennesseeja ranije ovog tjedna odbio je Pikein zahtjev za pomilovanje.

Sporno pogubljenje smrtonosnom injekcijom

Pikeini odvjetnici posljednjih godina osporavaju način na koji Tennessee provodi pogubljenja smrtonosnom injekcijom. Tvrde da bi postupak mogao uzrokovati patnju veću od one koja je nužna za izvršenje smrtne kazne.

Obrana sada traži da se njihov slučaj vrati nižem, federalnom sudu. Tvrde da je u ranijim postupcima država godinama tvrdila kako Pike laže kada govori da je kao dijete bila seksualno zlostavljana.

No na nedavnom ročištu o načinu izvršenja smrtne kazne država više nije osporavala da je Pike pretrpjela seksualno zlostavljanje i silovanje.

A federal court blocked the execution of Christa Pike in Tennessee to allow more time to weigh whether her history as a sexual abuse victim was properly considered. In 1995, Pike and two other teens tortured and killed a classmate. https://t.co/JU6UPMjFWb — The Washington Post (@washingtonpost) September 30, 2026

Odvjetnici smatraju da je ta promjena važna jer su ranije odluke federalnih sudova mogle biti donesene na temelju tvrdnje države da Pike nije govorila istinu.

Glavni državni odvjetnik Tennesseeja poručio je da će država nastaviti braniti pravomoćno izrečenu kaznu.

- U kapitalnim slučajevima obrana često iznosi prigovore u posljednji trenutak, nakon desetljeća sudskih postupaka - poručio je, dodajući da će od Vrhovnog suda zatražiti ukidanje odgode.

Ubojstvo šokiralo Tennessee

Pike je imala samo 18 godina kada je ubijena Slemmer. Dvije djevojke upoznale su se u kampu za problematične tinejdžere u Tennesseeju.

Pike i Shipp, koji je tada imao 17 godina, pretukli su i mučili Slemmer, a potom je ubili. Slučaj je 1995. godine izazvao veliku pozornost američke javnosti.

Foto: Policija

Tijelo 19-godišnje Slemmer pronađeno je s pentagramom urezanim u prsa, simbolom koji se povezuje sa sotonističkim skupinama. Pike je tvrdila da ona nije urezala simbol.

Pike je tijekom istrage tvrdila da ju je Slemmer vrijeđala i pokušala joj "ukrasti" dečka. Dvoje drugih štićenika kampa kasnije je svjedočilo da se Pike hvalila ubojstvom prije i nakon zločina te da im je pokazala dio Slemmerine lubanje.

Godinu dana nakon ubojstva Pike je osuđena na smrt. Shipp je dobio doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.

Od najmlađe osobe na "death rowu" do gotovo 30 godina čekanja

Pike je imala teško djetinjstvo, a njezini odvjetnici navode da je bila izložena seksualnom zlostavljanju, zanemarivanju i napuštanju.

Obrana tvrdi da bi, da joj se danas sudilo za isti zločin počinjen kada je bila tinejdžerica, okolnosti njezina djetinjstva i dobi mogle imati važnu ulogu u odluci o kazni.

Vrhovni sud Tennesseeja prošle je godine zaključio da Pike nije pokazala okolnosti koje bi opravdale preinačenje smrtne kazne.

Kada je završila na odjelu za osuđene na smrt, bila je najmlađa osoba na "death rowu" u SAD-u, prema podacima Tennessee Department of Correction.

Sada, gotovo 30 godina nakon izricanja presude, njezina egzekucija ponovno je zaustavljena – ovoga puta samo nešto više od sat vremena prije zakazanog pogubljenja.