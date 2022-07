Smrtonosni šumski požari šire se diljem Sredozemlja

Tisuće vatrogasaca nastavljaju se boriti s požarima u Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj, dok toplinski val ne pokazuje znakove popuštanjaThousands of firefighters are continuing to battle wildfires in Portugal, Spain and France, as a heatwave shows no sign of easing, piše u nedjelju BBC.

Portugalske vlasti kažu da je najmanje 238 ljudi umrlo od vrućine tijekom prošlog tjedna, a u sjevernom Portugalu pilot je poginuo kada se njegov kanader srušio u području Foz Coa, blizu španjolske granice.

Požari haraju područjima francuske jugozapadne regije Gironde, gdje je evakuirano više od 12.000 ljudi.

Toplinski valovi postali su češći, intenzivniji i traju dulje zbog klimatskih promjena koje je uzrokovao čovjek. Svijet se već zagrijao za oko 1,1C od početka industrijske ere i temperature će nastaviti rasti osim ako vlade diljem svijeta ne naprave oštre rezove u emisiji ugljika.

Francuska meteorološka služba prognozirala je za nedjelju temperaturu do 41 stupnja u dijelovima juga zemlje, a novi toplinski rekordi predviđaju se za ponedjeljak.

Kasno u subotu u još 22 područja, uglavnom duž atlantske obale, proglašena je visoka narančasta uzbuna.

Stanovnica jugozapadne Francuske opisala je šumske požare kao "post-apokaliptične".

"Nikada prije nisam ovo vidjela", rekla je Karyn, koja živi blizu Teste-de-Bucha, novinskoj agenciji AFP.

Ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin rekao je da su požari dosad spalili 10.000 hektara zemlje i pohvalio "izvanrednu hrabrost" vatrogasaca.

Christophe Nader i njegov zet sada su u skloništu u blizini Teste-de-Bucha, nakon što su bili prisiljeni napustiti svoju kuću u selu Cazaux bez ičega osim odjeće na sebi. Rekao je za BBC da se nada da će se vratiti tamo kako bi spasio mačku. Stotine drugih iz opasne zone također su u privremenim skloništima.

Odande se organiziraju i spašavanja životinja, ali to je spor proces.

"Sve je išlo tako brzo - i požar je bio velik, velik, velik", rekla je Manon Jacquart (27) za BBC. Evakuirana je u srijedu rano ujutro iz kampa u kojem radi, a spavala je u skloništu u blizini La Teste-de-Bucha, na zapadnoj obali Francuske.

"Samo sam zabrinuta, bojim se... Pokušavam biti jača koliko mogu, ali nisam dobro... Želim zaboraviti ovaj tjedan", rekla je.

Od utorka su temperature porasle do 47 stupnja Celzija u Portugalu i iznad 40 u Španjolskoj, sušeći raslinje što dodatno raspiruje požare.

Portugalski meteorološki prognostičari kažu da će se temperature nastaviti kretati iznad 40 C prije nego što idući tjedan padnu.

Žarišta požara u Portugalu su sjeveroistočno od grada Porta. Požari su ove godine uništili 30.000 hektara zemlje - najveću površinu od ljeta 2017., kada je Portugal pretrpio razorne požare u kojima je poginulo oko 100 ljudi.

Gemma Suarez, španjolska poljoprivrednica evakuirana iz Casas de Miravete, jecajući je rekla novinskoj agenciji Reuters: "Kakva noć. Nismo spavali cijelu noć. Socijalni radnik je došao po mene i po mog starijeg ujaka. Proveli smo noć u Navalmoralu, ali nismo uopće spavali. Nikada nisam vidjela tako veliki požar."

U južnoj Španjolskoj, turisti na plaži u Torremolinosu gladali su velike oblake dima kako se dižu u brdima, gdje je nekoliko zrakoplova gasilo požar.

Ashley Baker, Britanac koji živi u Mijasu, rekao je za BBC da se vatra činila opasnijom u petak, no od tada ju je vjetar odnio s njegovog područja.

Zrakoplovi su ispuštali tvar koja usporava vatru, dok helikopteri lete do obale, donoseći morsku vodu kako bi ugasili plamen.

"Ima oko 40 kuća u našem području, svi su bili stvarno nervozni i stajali su vani ili na balkonima i gledali to", rekao je Baker.

"Čak i sada ima požara na vrhovima planina. Udaljili su se, jako mi je laknulo."

Pogođeni su i drugi dijelovi Sredozemlja. U Italiji je vlada proglasila izvanredno stanje u isušenoj dolini rijeke Pad - najduža rijeka u zemlji na nekim mjestima tek da postoji.

U Grčkoj, vatrogasci se bore s požarima u području Feriza, oko 50 km jugoistočno od Atene i u blizini Rethymna, na sjevernoj obali Krete. Sedam sela je evakuirano blizu Rethymna.

U sjevernom Maroku nekoliko je sela moralo biti evakuirano jer su požari zahvatili pokrajine Larache, Ouezzane, Taza i Tetouan. Jedno selo je potpuno uništeno u oblasti Ksar El Kebir, a najmanje jedna osoba je poginula u požaru.

