SMRTONOSNI VIRUS 'Situacija je vrlo ozbiljna. Očekujemo nove slučajeve zaraze hantavirusom'

Nakon što je troje ljudi preminulo od hantavirusa koji je buknuo na kruzeru u travnju, šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozorio je u utorak da posao zdravstvenih vlasti nije završen nakon uspješne evakuacije više od stotinu putnika i članova posade s kruzera.

- Naš posao nije završio - upozorio je Tedros Adhanom Ghebreyesus tijekom zajedničke konferencije za medije sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom u Madridu, dan nakon završetka evakuacije s kruzera koji je u ponedjeljak navečer isplovio prema Nizozemskoj s Kanarskih otoka, s dijelom posade koji je ostao na brodu.

WHO: Mi možemo samo savjetovati i davati preporuke

- S obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa, drugi slučajevi mogli bi se pojaviti u sljedećim tjednima - naglasio je i dodao kako se nada da će zemlje slijediti savjete i preporuke WHO-a u borbi protiv hantavirusa.

Ističe kako WHO raspolaže jasnim smjernicama, ali da ne mogu prisiliti zemlje da primjenjuju njihove protokole nego da mogu samo savjetovati i preporučivati.

- Preporuka WHO-a je da evakuirani ljudi budu pod aktivnim nadzorom, u određenom karantenskom centru ili kod kuće, tijekom 42 dana od posljednjeg izlaganja, a to je 10. svibnja, što nas dovodi do 21. lipnja. Potpuno razumijem da je stanovništvo Tenerifea moglo biti zabrinuto zbog iskrcavanja na svoje obale. No rizik je nizak, kako za stanovništvo Tenerifea tako i na globalnoj razini, a svi naši napori tijekom proteklog tjedna bili su usmjereni na to da ga zadržimo na toj razini - dodao je te rekao kako situaciju shvaća "vrlo ozbiljno".

S druge strane, španjolski premijer pohvalio je uspjeh evakuacije.

- Svijetu ne treba više sebičnosti, niti više straha - izjavio je aludirajući na suzdržanost pojedinaca u Španjolskoj, a posebno na Kanarskim otocima, koji su odbijali prihvatiti brod kako bi se provela evakuacija.

- Proteklih dana čuli smo mnoge javne predstavnike kako se pitaju zašto Zelenortski Otoci nisu prihvatili operaciju evakuacije - podsjetio je šef vlade referirajući se, bez navođenja imena, prvenstveno na regionalnog predsjednika Kanarskih otoka.

- Ali nama je bilo jasno da to nije bilo pitanje, da je pravo pitanje bilo drugo. Zašto ne bismo pomogli onima kojima je to potrebno ako za to imamo sredstva? - dodao je.

Brod, koji je isplovio u ponedjeljak navečer s dijelom svoje posade, očekuje se u Nizozemskoj, ali ne prije nedjelje navečer.