'SMS afera je najvažnija tema. Nitko ne upire u premijera, ali idemo vidjeti je li pokrovitelj'

Ne-tema, krasan neologizam, poručio je predsjednik Zoran Milanović kojeg su novinari upitali za komentar o novoj SMS aferi vladajućih koja se tiče zapošljavanja u Hrvatskim šumama te je li to tema ili ne-tema, kako uporno tvrdi premijer Andrej Plenković.

To je itekako tema i to najvažnija tema, uzvraća Milanović.

- To je užasno ozbiljna tema i mora imati pravosudni epilog jer su to dokazi, a ne nikakvi kompoziti, nikakve imaginarne kreacije, to se dogodilo. Na takvim je dokazima, recimo bivši zagrebački gradonačelnik, išao u istražni zatvor mjesecima. To su protupravne radnje. Očito Europski ured priprema teren pa to pušta u javnost. To su materijalni dokazi na sudu - istaknuo je.

Podsjetimo, Nacional je objavio SMS-ove koje su glasnogovornik Vlade Marko Milić, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, izvjesni Zoltan, predstojnik premijerova Ureda Zvonimir Frka Petešić slali direktoru Hrvatskih šuma s imenima ljudi koje treba zaposliti, a i on je slao Miliću da pita šefa može li pripravnika lovsta zaposliti. 24sata su objavila kako zaposlenja nisu tražili samo oni već i ministrica poljoprivrede Marija Vučković, HDZ-ov zastupnik Josip Đakić, dojučerašnji zastupnik, a sada ministar Branko Bačić...

- Na to moramo dobiti odgovor. Već sam rekao da mi je nezamislivo da u mojoj vladi dva ministra tako razgovaraju (afera AP, prepiska između Žalac i Rimac, op.a). A nije bilo niti jedne takve usporedive korupcijske afere. Ovo mi ukazuje na otmicu države. Netko je oteo država i smatraju da je svako javno poduzeće njegovo leno na koje mogu raspoređivati svoje kmetove. To tako funkcionira oduvijek - kazao je Milanović istaknuvši kako se nadao da smo napredovali, ali da nismo, baš suprotno.

- Nazadovali smo kao pravna kultura. Ljudi misle da im to pripada i da mogu svog nećaka, šurjaka zaposliti u Hrvatskim šumama ili u kanalizaciji jer su na vlasti - rekao je.

Ponovno je naglasio kako je to, nažalost, najvažnija tema u Hrvatskoj.

- I mora imati svoj javni i pravosudni epilog jer su ljudi to radili u realnom vremenu. Ako sud to ne prihvati kao dokaz, to će izazvati kao bijes javnosti jer svi znamo da je to istina. Nitko ne upire prstom u premijera kao osobu koja je to radila, ali idemo vidjeti je li bio pokrovitelj i je li to sustavno tolerirao. Uvijek ista priča u ovoj zemlji, ništa se nije promijenilo i to me kao hrvatskog građanina obezdušuje, uzima mi dušu. Mislio sam da se to događa manje, a događa se više nego prije 20 godina - rekao je.

