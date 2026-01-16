Snaha Barbara vodi knjigovodstvo na puno radno vrijeme, a sin Dino je zadužen za digitalni sadržaj i to obavlja na nepuno radno vrijeme uz svoj redovni posao u zavodu za zdravstvo. Ćipe nam je rekao i za koji novac
Snaha i sin Stipe Mlinarića Ćipe zaposleni u stranci: 'Iza raskola nam trebaju ljudi od povjerenja'
Među devetero zaposlenika Domovinskog pokreta od lani su i snaha i sin zamjenika predsjednika stranke i saborskog zastupnika Stipe Mlinarića Ćipe. Doznali smo to u 24sata, a potvrdio nam je i Mlinarić, koji je objasnio kako je došlo do obiteljskog zapošljavanja. Snaha Barbara zaposlena je na puno radno vrijeme i radi posao knjigovodstva stranke, a mlađi sin Dino zaposlen je na nepuno radno vrijeme, odnosno to mu je drugi posao koji obavlja. Sin je inače zaposlenik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a zakon dopušta da zaposlenik ima i drugi ugovor do osam sati tjedno. Sin vodi digitalni sadržaj stranke, prije toga radio je isti posao volonterski. Sad mjesečno za taj posao dobije 496 eura, rekao nam je Mlinarić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+