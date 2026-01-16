Obavijesti

Snaha i sin Stipe Mlinarića Ćipe zaposleni u stranci: 'Iza raskola nam trebaju ljudi od povjerenja'

Piše Ivan Pandžić,
storyeditor/2026-01-16/PXL_090624_115903539.jpg | Foto: MArko Prpić/PIXSELL

Snaha Barbara vodi knjigovodstvo na puno radno vrijeme, a sin Dino je zadužen za digitalni sadržaj i to obavlja na nepuno radno vrijeme uz svoj redovni posao u zavodu za zdravstvo. Ćipe nam je rekao i za koji novac

Među devetero zaposlenika Domovinskog pokreta od lani su i snaha i sin zamjenika predsjednika stranke i saborskog zastupnika Stipe Mlinarića Ćipe. Doznali smo to u 24sata, a potvrdio nam je i Mlinarić, koji je objasnio kako je došlo do obiteljskog zapošljavanja. Snaha Barbara zaposlena je na puno radno vrijeme i radi posao knjigovodstva stranke, a mlađi sin Dino zaposlen je na nepuno radno vrijeme, odnosno to mu je drugi posao koji obavlja. Sin je inače zaposlenik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a zakon dopušta da zaposlenik ima i drugi ugovor do osam sati tjedno. Sin vodi digitalni sadržaj stranke, prije toga radio je isti posao volonterski. Sad mjesečno za taj posao dobije 496 eura, rekao nam je Mlinarić.

