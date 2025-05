Lovrićeva snaha s računa vrtića prebacila 140.000 €, pola dala suprugu. Lorvić: 'Ništa ne znam'

Supruga Ivana Lovrića, sina Ivice Lovrića, kandidata za gradonačelnika Zagreba, prijavljena je zbog sumnje na ozbiljnu financijsku malverzaciju, piše Index. Naime, Marina Lovrić, koja je bila zaposlena kao šefica računovodstva u zagrebačkom dječjem vrtiću Poletarac, neosnovano je isplatila gotovo 140 tisuća eura s računa ustanove.

Veći dio tog iznosa, najmanje 80 tisuća eura, završio je na računu tvrtke koja je registrirana upravo na ime njezina supruga Ivana.

Grad Zagreb je 22. travnja pokrenuo izvanredni nadzor, a već dan kasnije ravnateljica vrtića prijavila je Marinu Lovrić Općinskom kaznenom odvjetništvu. Sljedeći dan donesena je i odluka o njezinu izvanrednom otkazu.

Cijelu situaciju je za Večernji list komentirao i Ivica Lovrić.

- Vijest koju sam upravo pročitao na jednom portalu, duboko me iznenadila i potresla jer o toj informaciji nisam imao nikakva saznanja. Ako je točna, naravno da će konsekvence snositi članica moje obitelji, no, još jednom napominjem, o tom slučaju nemam nikakva saznanja. Nažalost, kao što sam već komunicirao u javnosti, moj sin ima problem ovisnosti o kocki što je tragedija koja uz moju, zahvaća i tisuće zagrebačkih obitelji. Ono što jedino kao otac mogu, a i činim, jest biti sinu potpora u liječenju koje je u tijeku.

Više sam puta upozoravao na to da će kampanja biti prljava, no uporno uvlačenje članova obitelji potpuno je neumjesno i neprihvatljivo. Pozivam Tomaševića i sve druge sudionike ove izborne utakmice da u prostor kampanje ne uvlače obitelji kandidata već da se suprotstavimo stvarnim rješenjima, projektima i programima koji Zagrebu nedostaju. Kada se u kampanji govori o pogreškama i propustima, neka se raspravlja o pogreškama i propustima kandidata, a baš to je ono od čega aktualni gradonačelnik uporno bježi Zagrepčani i Zagrepčanke od ljudi koji će nakon ovih izbora voditi grad očekuju ozbiljnost i odgovornost za svoje postupke, a ne isprike i prebacivanje krivice kroz prljavu kampanju kojom se Tomašević služi - poručio je.

Ova situacija dodatno opterećuje Ivana Lovrića, koji je već bio u središtu pozornosti zbog milijunskih dugova prema tvrtki CIOS Cargo.