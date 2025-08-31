Obavijesti

Snažan potres jačine 6,0 po Richteru pogodio Afganistan

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X

Afganistan često pogađaju potresi, posebno u području Hindukuša, blizu spoja euroazijske i indijske tektonske ploče...

Snažan potres jakosti 6,0 stupnjeva po Richteru pogodio je u nedjelju navečer planinsku regiju Hindukuša na sjeveroistoku Afganistana, blizu granice s Pakistanom, rekli su američki seizmolozi.

JUŽNA AMERIKA Potres magnitude 7,5 pogodio Drakeov prolaz, izdano upozorenje na tsunami
Potres magnitude 7,5 pogodio Drakeov prolaz, izdano upozorenje na tsunami

Epicentar potresa, koji se dogodio u 23.47 sati po mjesnom vremenu na relativno maloj dubini od 10 kilometara, zabilježen je 42 kilometra od Džalalabada, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Vlasti nisu odmah izvijestile o žrtvama ili šteti.

Afganistan često pogađaju potresi, posebno u području Hindukuša, blizu spoja euroazijske i indijske tektonske ploče.  

