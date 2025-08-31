Afganistan često pogađaju potresi, posebno u području Hindukuša, blizu spoja euroazijske i indijske tektonske ploče...
NE ZNA SE IMA LI ŽRTAVA
Snažan potres jačine 6,0 po Richteru pogodio Afganistan
Snažan potres jakosti 6,0 stupnjeva po Richteru pogodio je u nedjelju navečer planinsku regiju Hindukuša na sjeveroistoku Afganistana, blizu granice s Pakistanom, rekli su američki seizmolozi.
Epicentar potresa, koji se dogodio u 23.47 sati po mjesnom vremenu na relativno maloj dubini od 10 kilometara, zabilježen je 42 kilometra od Džalalabada, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
Vlasti nisu odmah izvijestile o žrtvama ili šteti.
Afganistan često pogađaju potresi, posebno u području Hindukuša, blizu spoja euroazijske i indijske tektonske ploče.
