Snažan potres jačine 6,0 po Richteru pogodio Afganistan

Snažan potres jakosti 6,0 stupnjeva po Richteru pogodio je u nedjelju navečer planinsku regiju Hindukuša na sjeveroistoku Afganistana, blizu granice s Pakistanom, rekli su američki seizmolozi.

Epicentar potresa, koji se dogodio u 23.47 sati po mjesnom vremenu na relativno maloj dubini od 10 kilometara, zabilježen je 42 kilometra od Džalalabada, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Vlasti nisu odmah izvijestile o žrtvama ili šteti.

Afganistan često pogađaju potresi, posebno u području Hindukuša, blizu spoja euroazijske i indijske tektonske ploče.