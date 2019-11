Snažan potres pogodio i BiH: Osjetio se i u cijeloj Dalmaciji

EMSC je objavio kako je u 10.19 sati potres zatresao BiH. Dalmatinci na društvenim mrežama pišu kako su osjetili potres. Javljaju nam se čitatelji iz Dubrovnika koji su također osjetili da se 'dobro zatreslo'.

- Još jedan, vrlo jak, potres pogodio je BiH. Prije nekoliko trenutaka jako podrhtavanje tla osjetilo se u Mostaru - piše Avaz.

Prema prvim informacijama potres je bio jačine 5.2 po Richteru, epicentar je bio u mjestu Rotimlja u Hercegovini na dubini od 10 kilometara, 20-ak kilometra južno od Mostara i 30-ak kilometara sjeveroistočno od Metkovića.

- Pila sam kavu u jednom dubrovačkom kafiću kad je odjednom počelo jako tresti. Svi su iz kafića istrčali na cestu, jako smo se uplašili. Neki pričaju da nikad nisu osjetili takvu trešnju na otvorenom, iako je Dubrovnik nekoliko puta posljednjih desetljeća tresao jaki potres. Javlja mi suprug da se u stanu pomicao namještaj i da su se prozori jako tresli... Stvarno je zastrašujuće iskustvo. Svi se boje da će potresa biti još... - rekla nam je Emira Islamović iz Dubrovnika.

- Prepalo me jer nisam znao kako reagirati pogotovo zato što imamo ormar kojem vrata dosta lupaju, to je bio najgori zvuk. Također je mini ogledalo upalo u umivaonik i to me najviše prepalo jer nisam vidio taj trenutak. Staklena vrata od dnevnog boravka zalupila su, a to je dosta iritirajuć zvuk. Prvih 5 minuta sam se sakrio ispod stola i uzeo mobitel te počeo zvati roditelje da vidim gdje su oni, a nakon toga su me moji prijatelji počeli zvati da provjere zapravo je li bio potres. Nekima su samo stvari sa stola pale, a prijateljici je ormar lupao. Jednog je snažan potres probudio - priča nam čitatelj iz Splita.

Podsjetimo, jutros oko 4 sata jak potres zatresao je Albaniju. Potres magnitude 6,4 Richtera, s epicentrom u okolici Drača osjetio se i na širem dubrovačkom području.

Prema albanskom Faktoru, u razornom potresu u Albaniji poginulo je najmanje šestero ljudi. Prijavljen je nestanak nekoliko osoba, ali se točan broj žrtava službeno još ne zna, kao ni broj ozlijeđenih kojih je zasad najmanje 320 na području pogođenom potresom od Drača do Tirane.