MAGNITUDA 6,2

Snažan potres pogodio Japan!

Piše HINA,
Snažan potres pogodio Japan!
Foto: EMSC

Epicentar prvog potresa bio je u istočnoj prefekturi Shimane, priopćila je agencija, dodajući da nema opasnosti od tsunamija

Potres magnitude 6,2 pogodio je u utorak zapadnu japansku regiju Chugoku, nakon čega je uslijedio niz snažnih naknadnih potresa, priopćila je Japanska meteorološka agencija.

Epicentar prvog potresa bio je u istočnoj prefekturi Shimane, priopćila je agencija, dodajući da nema opasnosti od tsunamija.

Chugoku Electric Power, koji upravlja nuklearnom elektranom Shimane udaljenom oko 32 km, priopćio je da se rad u njihovom bloku broj 2 nastavlja uobičajeno.

420 NAKNADNIH POTRESA Potres 6,5 pogodio Meksiko: Poginuo muškarac, velike štete u Guerreru i Mexico Cityju
Potres 6,5 pogodio Meksiko: Poginuo muškarac, velike štete u Guerreru i Mexico Cityju

Japanska agencija za nuklearnu regulaciju priopćila je da nakon potresa nije bilo nepravilnosti.

Drugi blok elektrane ponovno je pokrenut u prosincu 2024., prvi put otkako su sve japanske nuklearne elektrane zatvorene nakon katastrofa u Fukushimi u ožujku 2011.

Foto: EMSC

Potres je imao seizmički intenzitet od gornjih 5 na japanskoj ljestvici od 1 do 7, dovoljno jak da oteža kretanje bez potpore.

Željeznički prijevoznik West Japan Railway priopćio je da je nakon potresa obustavljen promet brzih vlakova na zahvaćenim dionicama.

