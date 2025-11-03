Obavijesti

MAGNITUDE 6.3

Snažan potres u Afganistanu: Poginulo najmanje sedam ljudi

Foto: SAYED HASSIB/REUTERS

Potres magnitude 6,3 pogodio je sjeverni afganistanski grad Mazar-e Sharif rano u ponedjeljak, pri čemu je poginulo najmanje sedam osoba a ozlijeđeno oko 150, priopćile su u ponedjeljak pokrajinske vlasti

Američki geološki zavod (USGS) objavio je da je potres bio na dubini od 28 km u blizini Mazar-e Sharifa, grada s oko 523.000 stanovnika.

"Ukupno 150 ozlijeđenih i sedam poginulih osoba prijavljeno je i prebačeno u zdravstvene centre do jutros", rekao je za Reuters Samim Joyanda, glasnogovornik zdravstvenih službi u Samanganu, planinskoj sjevernoj pokrajini u blizini Mazar-e Sharifa.

Broj žrtava temelji se na bolničkim izvješćima prikupljenim do ponedjeljka ujutro, rekao je.

'UDARILO' REGIJU MALIH ANTILA Snažan potres magnitude 6,5 zatresao više karipskih otoka
Snažan potres magnitude 6,5 zatresao više karipskih otoka

USGS izdao je narančasto upozorenje u svom PAGER sustavu, automatiziranom sustavu koji daje informacije o utjecaju potresa, te je naznačio da su "vjerojatne značajne žrtve i da je katastrofa potencijalno širokih razmjera".

Potres je uništio dio svetog mjesta Mazar-i-Sharifa, rekao je glasnogovornik pokrajine Balkh Haji Zaid, misleći na Plavu džamiju.

Nacionalna agencija za katastrofe objavila je da će izvješća o žrtvama i šteti biti objavljena kasnije. Reuters nije mogao odmah potvrditi opseg štete od potresa.

