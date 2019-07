Oluja poharala Zadar: Letjela stabla, nasukalo se 20 brodova

Snažna oluja pogodila je noćas Zadrar i u kratko vrijeme napravila ogromnu štetu. Jak vjetar srušio je brojna stabla, a kako javlja Zadarski.hr, veliku štetu pretrpio je novi kamp na Boriku gdje su oštećene kamp kućice i smještajni kapaciteti.

Alen Rukavina iz Lučke kapetanije Zadar za Morski.hr rekao je kako se nasukalo više od 20 brodova.

- Nema nastradalih ljudi, to je sreća! Na Molatu se nasukalo 5 brodova i samo smo tamo spasili 40-50 ljudi. Izgleda da je najviše uzelo akvatorij Molata i tamo smo pri izvlačenju ljudi na sigurno imali veliku pomoć od mjesnog odbora. Tamo su bila i djeca, zapravo teenageri (najmlađi ima 15 godina) sa školom jedrenja. Sve je rješeno sinoć – izvučeni su na sigurno i prenoćili u mjesnom domu na Molatu. Djeca su Švicarci iz talijanskog kantona. Iskren ću vam biti, ja ovakvo što ne pamtim! Mogu se sjetiti da je 2015. bila jaka tramuntana, ali nikad nije ovako dizalo krovove. Ličilo je na tornado, pa ispred zgrade Lučke kapetanije u Zadru, tu ispred restorana Kornati mareta se penjala na rivu, što nikad nije! Još se utvrđuju štete i zaprimaju se samonasukanja – ispričao je Rukavina.

Oštećeno je više automobila na koje su pale grane i srušena stabla, a kasno noćas zadarski gradonačelnik Branko Dukić u pratnji pročelnika Robertina Dujele obišao je mjesta koja je nasnažnije pogodilo nevrijeme.

- Večeras nas je pogodilo kratkotrajno, no snažno nevrijeme. Zajedno zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Šoša, pročelnik Dujela i ja obilazimo grad. Dosta porušenih stabala, odlomljenog granja, vidjeli smo oštećenih vozila i poplavljenih podruma, šahti... Sve službe su na terenu i daju svoj maksimum kako bi se sve čim prije raščistilo i vratilo u normalu. Nevrijeme je bilo kratkotrajno, no nije isključeno da bi se moglo ponoviti, pa molim građane za oprez i naravno da stoje u svojim domovima osim u slučaju nužde. Primamo informacije kako su dijelovi grada (Diklo, Mocire...) bez struje pa krećemo tamo. Ako imate veću štetu ili upozorenje za ostale javite - napisao je Dukić na Facebooku.

Zadarski vatrogasci imali su desetine intervencija, a tijekom jutra vidjet će se pravi razmjeri štete koju je oluja počinila na zadarskom području.

Na kopnu će danas biti djelomice sunčano, danju i manje toplo. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, većinom u drugom dijelu dana. Ujutro mjestimice magla. Na Jadranu pretežno sunčano, a popodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije može pasti poneki pljusak, navečer i na sjevernom dijelu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, u Dalmaciji do 31 °C, navode iz DHMZ-a.

