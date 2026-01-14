Obavijesti

News

Komentari 32
SPORNE PJESME

Snežana Đurišić o skandalu na 'Srpskoj večeri' u Zagrebu: Moje pjesme nikog ne vrijeđaju!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Snežana Đurišić o skandalu na 'Srpskoj večeri' u Zagrebu: Moje pjesme nikog ne vrijeđaju!
Beograd: Aca Lukas i Snežana Đurišić održali koncert za susjede na terasi hotela Amsterdam | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Glazbenica je završila na srpskim naslovnicama zbog repertoara s kojim je zabavljala 2000 okupljenih. Upravo je izbor pjesama doveo do žustrih reakcija čak do dalekog Kosova zbog pjesme Vidovdan

Admiral

Ja sam došla na poziv i pjevala sam svoje pjesme i bila sam lijepo primljena, poručila je za RTL srpska pjevačica Snežana Đurišić nakon nastupa na tradicionalnoj novogodišnjoj Srpskoj večeri u Zagrebu.

Glazbenica je završila na srpskim naslovnicama zbog repertoara s kojim je zabavljala 2000 okupljenih. Upravo je izbor pjesama doveo do žustrih reakcija čak do dalekog Kosova zbog pjesme Vidovdan.

- Kud god da krenem, Tebi se vraćam ponovo, Ko da mi otme, Iz moje duše Kosovo. Vidovdan, K'o većni plamen, U našim srcima, Kosovskog boja, Ostaje istina - idu stihovi pjesme koju u originalu pjeva Gordana Lazarević. 

SNV Srpska večer u Zagrebu izazvala burne reakcije. 'Pevalo' se o Kosovu, stigla i kaznena prijava
Srpska večer u Zagrebu izazvala burne reakcije. 'Pevalo' se o Kosovu, stigla i kaznena prijava

Protiv SNV-a je kaznenu prijavu podnio vijećnik Vukovarsko-srijemske županije, Nikola Kajkić.

- Ja sam ta koja bih trebala tužiti zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato što sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi.

O stihovima pjesme koja je izašla 1989. tijekom ludila srpskog ultranacionalizma, oglasio se i veleposlanik Kosova u Hrvatskoj Martin Berishaj.

 - Irelevantno je komentirati pjesmu koja se pjevala u zatvorenom prostoru pred društvom za koje se zna kakve ideje imaju o Kosovu - kratko je rekao za RTL.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
PROGNOZA Stiže novi snijeg!
PROGNOZA po gradovima

PROGNOZA Stiže novi snijeg!

Promjenjivo vrijeme stiže u Hrvatsku: povremeno sunčano, ali s oblačnim razdobljima i kišom u Gorskom kotaru i Lici. Temperature iznad prosjeka, jugo puše, a jutarnji minusi sve rjeđi
Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'
UŽAS

Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'

Prema navodima čitatelja i svjedoka, ispred zgrade je tim Hitne oživljavao čovjeka. Policija kaže da je jedan ozlijeđen te prevezen u varaždinsku bolnicu
Milanović: Zna li Plenković što su naši 'strateški partneri' prodali Srbiji i što čini po tome?
PRODAJA RAFALEA

Milanović: Zna li Plenković što su naši 'strateški partneri' prodali Srbiji i što čini po tome?

Francuski ministar zapravo nam je potvrdio kako se preko hrvatskih leđa i na štetu hrvatskih nacionalnih interesa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad, poručuje Milanović u priopćenju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026