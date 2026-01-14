Snežana Đurišić o skandalu na 'Srpskoj večeri' u Zagrebu: Moje pjesme nikog ne vrijeđaju!

Ja sam došla na poziv i pjevala sam svoje pjesme i bila sam lijepo primljena, poručila je za RTL srpska pjevačica Snežana Đurišić nakon nastupa na tradicionalnoj novogodišnjoj Srpskoj večeri u Zagrebu.

Glazbenica je završila na srpskim naslovnicama zbog repertoara s kojim je zabavljala 2000 okupljenih. Upravo je izbor pjesama doveo do žustrih reakcija čak do dalekog Kosova zbog pjesme Vidovdan.

- Kud god da krenem, Tebi se vraćam ponovo, Ko da mi otme, Iz moje duše Kosovo. Vidovdan, K'o većni plamen, U našim srcima, Kosovskog boja, Ostaje istina - idu stihovi pjesme koju u originalu pjeva Gordana Lazarević.

Protiv SNV-a je kaznenu prijavu podnio vijećnik Vukovarsko-srijemske županije, Nikola Kajkić.

- Ja sam ta koja bih trebala tužiti zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato što sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi.

O stihovima pjesme koja je izašla 1989. tijekom ludila srpskog ultranacionalizma, oglasio se i veleposlanik Kosova u Hrvatskoj Martin Berishaj.

- Irelevantno je komentirati pjesmu koja se pjevala u zatvorenom prostoru pred društvom za koje se zna kakve ideje imaju o Kosovu - kratko je rekao za RTL.