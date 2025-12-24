Obavijesti

UPOZORENJE IZ HAK-A

Snijeg i olujni vjetar paralizirali promet: Zabrane za kamione, nema pravca prema Rijeci i Istri

Snijeg i olujni vjetar paralizirali promet: Zabrane za kamione, nema pravca prema Rijeci i Istri
Foto: HAK

Zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) i na cestama riječkog područja

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, navode iz Hrvatskog autokluba.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

Foto: HAK

Zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) i na cestama riječkog područja.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Mogući su odroni.

Foto: HAK

- Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme - navode iz HAK-a.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci /Istri te obratno.

