Snijeg i vjetar rade kaos na cestama: Evo kako izgledaju!

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Mogući su odroni
Snijeg pada mjestimice u Lici i Gorskom kotaru. Zbog zimskih uvjeta HAK javlja da je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru.
Zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila u priobalju.
Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti.
Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.
Kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri te obrnuto mogu voziti autocestom A6 Rijeka-Zagreb do Delnica i dalje državnom cestom DC3 između Delnica i Kikovice.
Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica između čvorova Delnice i Kikovica, obilazak za ostale skupine je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar.
Zbog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupina).
