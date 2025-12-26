Obavijesti

ZIMSKI UVJETI

Snijeg i vjetar rade kaos na cestama: Evo kako izgledaju!

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Mogući su odroni
Snijeg pada mjestimice u Lici i Gorskom kotaru. Zbog zimskih uvjeta  HAK javlja da je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru. | Foto: HAK
