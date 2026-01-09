Obavijesti

OPREZNO U PROMETU!

Piše HINA,
Snijeg pada u Dalmatinskoj zagori, na terenu 30 ekipa: 'Ledena kiša je najopasnija...'
Snijeg zabijelio sinjske ulice | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitsko- dalmatinska Policijska uprava je izvijestila da su na autocesti A1, proglašeni zimski uvjeti na dionici Šestanovac - Zagvozd – Ravča

Snijeg od jutarnjih sati u petak pada u cijeloj  Dalmatinskoj zagori, a mjestimično i ledena kiša koja je opasnija za vozače jer na cestama stvar poledicu te se preporučuje opreznija vožnja kako bi se izbjegla proklizavanja i zastoji u prometu, izvijestili su iz Županijskih cesta u Splitu.

"Jutros od 8 sati snijeg nekoliko centimetara debljine prekrio je cijelu Dalmatinsku zagoru sve do jadranske magistrale te je na terenu angažirano 30 ekipa koje ralicama uklanjaju snijeg s prometnica a iz kamiona se posipa sol," rekao je Hini Petar Vuletić, voditelj Zimske službe u Županijskim cestama.

Naglasio je da je za vozače od snijega opasnija ledena kiša.

"Ledena kiša pada na području Dugopolja i Klisa, ona je opasnija jer se odmah na cesti stvara poledica koja je prijetnja za vozače" kazao  je Vuletić.

Istaknuo je da vozila moraju imati zimsku opremu, a vozači biti dodatno oprezni pri vožnji na područjima gdje pada ledena kiša i ne izlagati se brzoj vožnji koja bi izazvala proklizavanja i zastoje u prometu.

Splitsko- dalmatinska Policijska uprava je izvijestila da su na autocesti A1, proglašeni zimski uvjeti na dionici Šestanovac - Zagvozd – Ravča.

