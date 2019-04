'Snijeg u maju': Pao na Učki i Platku, a Hvar pogodila tuča...

Početak tjedna donio je zahlađenje. Po cijeloj Hrvatskoj, ali i šire nastupilo je osjetno zahlađenje pa je tako za ovaj tjedan najavljena prosječna najviša dnevna temperatura na moru i unutrašnjosti od oko 15 °C, a u gorju i do 10 stupnjeva niže.

Kiša koja je u Istri padala sinoć i jutros na Učki i na Platku se, zbog temperature koja je otišla u blagi minus, pretvorila u umjeren snijeg koji je padao jutros i primio se na tlu. Jučer je također u unutrašnjosti zabilježena jaka tuča.

Foto: Istramet/Petar Radovan

Također tuča je noćas oko 3 sata padala i na otoku Hvaru. Trajalo je to oko 20 minuta, dovoljno da stradaju rajčice, krastavci, i ostalo zelenilo.

Do kraja večeri očekuje se prestanak padalina i stabilizacija vremena zbog razvedravanja. Temperatura bi pak do srijede ostala niža od prosjeka za ovo doba godine, da bi se potom narasla u četvrtak i petak, a onda opet pala prema kraju tjedna.

Naredna nedjelja nam tako donosi letimičan uvid u vrijeme tjedne koji joj slijedi: u unutrašnjosti možemo primijetiti najavu prosječne dnevne temperature od oko 11-12 °C, dok u gorju dnevna temperatura neće premašivati 6-7 °C, a jutarnje će sa oko 1-2 stupnja iznad nule biti tek jedva više od noćnih, pa, pa na mnogim mjestima u gorju možemo očekivati snijeg.

Danas promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno mjestimice s kišom i pljuskovima, na Jadranu i grmljavinom. Lokalno je moguća obilnija kiša, osobito u gorskim krajevima te na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a u najvišem gorju povremeno će biti snijega.

Puhat će slab do umjeren, u zapadnim krajevima povremeno jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena do jaka, na udare i olujna bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak i zapadnjak, na krajnjem jugo jugozapadnjak i jugo, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Nagli pad temperature zahvatio je i susjednu Sloveniju u kojoj je po gorskim vrhovima pao snijeg.

Dobro jutro. Po državi dežuje, Kredarico je pobelil sneg, tudi na Vršiču se mešata dež in sneg. Burja na Primorskem dosega hitrost do okoli 100 km/h. Do večera bodo padavine večinoma povsod ponehale. pic.twitter.com/NX9RYeNVaT