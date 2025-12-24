Snijeg zabijelio ceste! Pada i na Sljemenu. Ovo su najnovije prognoze za Badnjak i Božić!

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Zadarske i Šibensko-kninske županije, objavio je HAK.

Snijeg pada na Sljemenu, ima ga i na sjeveru Hrvatske te u Gorskom Kotaru i Lici i već se stvara snježni pokrivač što ide u prilog prognozama da ćemo prvi put nakon 2010. godine imati bijeli Božić.

Prema najnovijim prognozama, danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, dok će u unutrašnjosti kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. U gorju i na sjeverozapadu zemlje može doći do stvaranja snježnog pokrivača, što će dodatno otežati promet i svakodnevicu. Dalmacija će biti pod udarom izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na otocima. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita i orkanska, dok će prema jugu Jadrana prevladavati umjereno do jako jugo. Očekuju se temperature zraka između 0 i 5 °C u unutrašnjosti, dok će se na Jadranu kretati većinom od 9 do 15 °C.

Badnja noć donosi nastavak nestabilnog vremena: u unutrašnjosti će povremeno padati susnježica i snijeg, a na krajnjem istoku zemlje očekuje se uglavnom suho vrijeme. Na Jadranu će i dalje biti kiše, osobito u Dalmaciji, uz vjetrovito vrijeme i jaku do olujnu buru na sjevernom i srednjem dijelu te umjeren istočnjak i buru na jugu. Zagrebačko područje također neće biti pošteđeno zimskih uvjeta – očekuje se oblačno vrijeme s povremenom kišom, koja će prelaziti u susnježicu, a u široj okolici grada i u gorju i u snijeg. Temperatura u glavnom gradu bit će uglavnom između 1 i 4 °C, a u noći će se spustiti do 0 °C.

S obzirom na najavljene vremenske neprilike, građanima se savjetuje oprez u prometu, posebno zbog mogućnosti stvaranja snježnog pokrivača i poledice. Na Jadranu izbjegavajte nepotrebna putovanja zbog olujne bure i lokalno jakih pljuskova.

Hrvatska sutra

U unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz susnježicu i snijeg. Na Jadranu promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana još povremeno s kišom, uglavnom na dalmatinskim otocima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku do jak istočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare olujna, podno Velebita i orkanska. Temperatura zraka uglavnom između 0 i 4, na Jadranu najniža od 6 do 11, a najviša dnevna između 10 i 15 °C, piše DHMZ.

Zimski uvjeti zakomplicirali promet diljem Hrvatske!

Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru. Zbog zimskih uvjeta na pojedinim cestama u Lici vrijedi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisane zimske opreme. U priobalju puše olujna bura, što je dovelo do dodatnih ograničenja – primjerice, Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene otvorena je samo za osobna vozila, dok je između Bakra i Karlobaga zabranjen promet za autobuse na kat, kamp-prikolice, motocikle i dostavna vozila. Slično vrijedi i za Krčki most te pojedine lokalne ceste.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila zbog jakog vjetra. Na A6 Bosiljevo – Rijeka zimski uvjeti vladaju između Bosiljeva II i Kikovice, pa vrijedi zabrana za teretnjake i vozila bez zimske opreme. Promet je pojačan na glavnim pravcima, a posebne gužve bilježe se na A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo, gdje je kolona teretnih vozila duga oko 8 km, a osobnih oko 1 km. Zatvorena je državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački zbog zastoja teretnih vozila kod tunela Prezid.

Upozorava se na moguću poledicu, osobito na mostovima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali mogući su odroni. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti i obavezna zimska oprema. Zbog blagdana vrijedi zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na važnijim državnim cestama danas od 15:00 do 23:00 sata. Na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom zabilježena su višesatna čekanja. Putnici se pozivaju da prate aktualne informacije prije polaska na put.

