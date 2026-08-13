- Vjetar je naglo počeo puhati i podigao veliki stup prašine i stvari s plaže među kupačima - navela je čitateljica
POGLEDAJTE SNIMKU
'Snimila sam pijavicu na plaži u Biogradu. Svi su trčali po stvari'
Čitanje članka: < 1 min
Neobična vremenska pojava iznenadila je danas kupače na plaži Bošana u Biogradu na Moru. Malo iza podneva zbog pješčanog vrtloga kupači su trčali po stvari na plaži da im vjetar sve ne odnese.
Snimku nam je poslala čitateljica koja je opisala trenutak kada je ova vremenska pojava iznenada zahvatila područje plaže.
POGLEDAJTE VIDEO
Pokretanje videa...
- Vjetar je naglo počeo puhati i podigao veliki stup prašine i stvari s plaže među kupačima - navela je čitateljica.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku