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'Snimila sam pijavicu na plaži u Biogradu. Svi su trčali po stvari'

Piše Luka Safundžić,
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'Snimila sam pijavicu na plaži u Biogradu. Svi su trčali po stvari'
Foto: Čitatelj 24sata
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- Vjetar je naglo počeo puhati i podigao veliki stup prašine i stvari s plaže među kupačima - navela je čitateljica

Neobična vremenska pojava iznenadila je danas kupače na plaži Bošana u Biogradu na Moru. Malo iza podneva zbog pješčanog vrtloga kupači su trčali po stvari na plaži da im vjetar sve ne odnese.

Snimku nam je poslala čitateljica koja je opisala trenutak kada je ova vremenska pojava iznenada zahvatila područje plaže.

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'Pijavica' na plaži Bošana u Biogradu na Moru VIDEO
'Pijavica' na plaži Bošana u Biogradu na Moru | Video: čitatelj/24sata

- Vjetar je naglo počeo puhati i podigao veliki stup prašine i stvari s plaže među kupačima - navela je čitateljica.

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Komentari 11
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