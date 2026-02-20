Obavijesti

Snimili borbu drona i ruskog vojnika: Okrio mu je položaj. Nakon 39 sekundi bio je kraj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Snimili borbu drona i ruskog vojnika: Okrio mu je položaj. Nakon 39 sekundi bio je kraj
U trenutku očaja, ruski vojnik podiže drveni štap sa zemlje u uzaludnom pokušaju da obori svog robotskog progonitelja

Admiral

Rat u Ukrajini, koji se s pravom opisuje kao prvi pravi rat dronovima, iznjedrio je novu, zastrašujuću dimenziju sukoba. Nekadašnja predodžba o ratovanju s distance, gdje su vojnici tek točke na karti, zamijenjena je sirovim i duboko osobnim snimkama borbe na život i smrt između čovjeka i stroja. Maleni, brzi i smrtonosni FPV (First Person View) dronovi postali su sveprisutni lovci koji ne progone samo tenkove i oklopna vozila, već i pojedine vojnike, pretvarajući svaki zaklon u potencijalnu smrtonosnu zamku. Snimke koje su preplavile društvene mreže i kanale na Telegramu svjedoče o brutalnoj promjeni ratne paradigme. Više se ne radi samo o izviđanju ili navođenju topništva; dronovi su postali oružje sudnjeg dana za vojnika u rovu, a njihove kamere bilježe posljednje, očajničke trenutke borbe za preživljavanje.

Upozorenje! Za neke snimka može biti uznemirujuća

Posljednji otpor štapom

Jedan od najupečatljivijih prizora ove nove stvarnosti zabilježen je u videu koji je objavila ukrajinska jedinica "Rubak Wild Division" iz sastava 82. zračno-jurišne brigade. Snimka, popraćena dramatičnom glazbom, prikazuje okršaj ruskog vojnika i ukrajinskog drona. Video započinje iz perspektive drona koji se obrušava na vojnika pored zaprežnih kola. Ubrzo se kadar mijenja i prikazuje scenu iz drugog, promatračkog drona, otkrivajući cjelokupnu dinamiku lova. Trinaest sekundi traje izmjena kadrova u kojoj vojnik shvaća da bijega nema. U trenutku čistog očaja, on podiže drveni štap sa zemlje u uzaludnom pokušaju da obori svog robotskog progonitelja. Dron bijesno kruži oko njega dok vojnik zamahuje, a zatim, u 39. sekundi, bljesak i oblak crnog dima označavaju kraj borbe.

Produžena verzija videa, objavljena na Telegramu, prikazuje vojnika kako se previja u bolovima prije nego što ostaje nepomično ležati. Ovaj incident nije usamljen. Slične snimke prikazuju vojnike koji pokušavaju oboriti nadolazeće letjelice puškama, no FPV dronovi, koji potječu od trkaćih dronova, iznimno su okretni i teško ih je pogoditi. Njihov utjecaj na ratovanje je golem; postali su jeftina, masovno proizvedena i precizna udarna snaga koja je u nekim aspektima zasjenila tradicionalno protuoklopno oružje.

Očajnički potez: hvatanje drona golim rukama

S druge strane medalje nalaze se jednako nevjerojatne, ali i tragične snimke koje prikazuju drugu vrstu reakcije na neizbježnu prijetnju. Društvenim mrežama kružili su videozapisi koje je objavila 68. brigada Oružanih snaga Ukrajine, a na kojima se vidi ruski vojnik kako, nakon neuspješnog pokušaja bijega, odlučuje uhvatiti FPV dron kamikazu golim rukama. Na snimci se vidi kako trči s dronom u rukama nekoliko trenutaka prije nego što on eksplodira.

Prošireni video, objavljen nekoliko dana kasnije s natpisom "Još jedan pogled na hvatača dronova koji je postao postumno slavan", prikazuje posljednje trenutke iz perspektive same letjelice. Vojni analitičari pojašnjavaju da ponekad može doći do kvara na upaljaču drona, no operateri ga u većini slučajeva mogu aktivirati daljinski, što se ovdje vjerojatno i dogodilo.

Predaja bespilotnoj letjelici

Zabilježeno je i sve više situacija u kojima su se ruski vojnici, ranjeni ili ostavljeni od strane svojih suboraca, predavali izravno ukrajinskim dronovima. Operateri bi uočili vojnika koji maše rukama ili na drugi način signalizira predaju, a zatim bi dronom, najčešće izviđačkim modelom poput "Mavica", vodili vojnika prema ukrajinskim položajima.

Takvi slučajevi pokazuju svu slojevitost upotrebe ove tehnologije na bojištu. Ista letjelica koja može donijeti smrt, u rukama drugog operatera i u drugačijim okolnostima, može postati sredstvo za spašavanje života. 
 

