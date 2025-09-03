Snimili razgovor Putina i Xija. Pričali o biotehnologiji, starenju i vječnom životu

Mikrofon koji je ostao uključen tijekom vojne parade povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu u Pekingu, 3. rujna, uhvatio je ruskog predsjednika Vladimira Putina kako kineskom čelniku Xi Jinpingu govori da bi biotehnologija jednog dana mogla omogućiti ljudima da žive vječno.

- S neprekidnim napretkom u biotehnologiji, ljudski organi će se sve više presađivati... omogućujući nam da živimo sve mlađe i mlađe, i možda čak postignemo besmrtnost - čulo se kako Putin govori preko ruskog-mandarinskog prevoditelja, na što je Xi odgovorio smijehom.

Putin, koji 2025. puni 73 godine, dao je ove komentare u trenutku kada se njegov režim suočava s rastućim pritiscima zbog rata u Ukrajini. Očekivani životni vijek muškaraca u Rusiji iznosi 67 godina, a većina Putinovog užeg kruga također je u poznim godinama.

Naputak ruskim znanstvenicima

List The Times je prošle godine izvijestio da su dužnosnici Kremlja dali uputu znanstvenicima da ubrzaju istraživanja tretmana protiv starenja, uključujući rad na staničnom starenju, kognitivnom propadanju i otpornosti imunološkog sustava.

U svibnju je Putin potvrdio da vodi popis potencijalnih nasljednika, ali nije dao nikakav znak da planira povući se s vlasti. Sam Putin je 1999. godine izabran za nasljednika bivšeg predsjednika Borisa Jeljcina.