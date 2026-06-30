Snimili udar munje nakon koje je izbio ogroman požar na Čiovu

Dramatični prizori stižu s Čiova, gdje je u utorak navečer tijekom snažnog nevremena izbio veliki šumski požar. Naime, vatru je najvjerojatnije izazvao udar munje, a trenutak udara zabilježen je kamerom, piše Dalmacija danas. Požar se zbog olujnih udara bure u kratkom vremenu brzo proširio. Najteža situacija bila je na području Žednog i Okruga, gdje su vatrogasci cijelo vrijeme na terenu.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar na Čiovu | Video: 24sata

Zbog zahtjevne intervencije još nema potpune slike o razmjerima požara ni eventualnoj ugroženosti objekata. Na Čiovo se uputio i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, nakon čega se očekuju nove informacije o stanju na požarištu.

Oko 19 sati stigla je i dobra vijest. Jaka kiša zahvatila je velik dio Čiova, što je značajno usporilo širenje vatre i olakšalo posao vatrogascima.

Unatoč tome, opasnost još nije prošla. Vatrogasci nastavljaju s gašenjem i nadzorom požarišta kako bi spriječili ponovno razbuktavanje, osobito jer povremeno i dalje puše jak vjetar.

Požar je izbio tijekom snažnog nevremena koje je zahvatilo velik dio srednje Dalmacije. Nakon rekordnih 39,6 stupnjeva izmjerenih u Splitu, područje su pogodili olujni vjetar, obilna kiša, tuča i snažna grmljavina, a temperatura je u samo nekoliko sati pala za više od 20 stupnjeva.