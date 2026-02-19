Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da se izravno jave U Policijsku postaju Crikvenica na broj telefona 051/ /439-010, 439-039 ili na 192
JESTE LI GA VIDJELI?
Snimio ga bankomat: Muškarca u Crikvenici traže zbog prijevare
Crikvenička policija provodi istragu zbog računalne prijevare u prosincu 2025. godine. Za osobu s fotografija pretpostavlja se da zna nešto o tom kaznenom djelu, a riječ je o muškarcu u dobi od 20 do 30 godina, piše PU primorsko-goranska.
Visok je oko 180 centimetara, srednje je tjelesne građe i ćelav.
- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da se izravno jave U Policijsku postaju Crikvenica na broj telefona 051/ /439-010, 439-039 ili na 192. Korisne informacije mogu se dostaviti i putem e-mail adrese pp.crikvenica@mup.hr.
