Snimio ga bankomat: Muškarca u Crikvenici traže zbog prijevare

Crikvenička policija provodi istragu zbog računalne prijevare u prosincu 2025. godine. Za osobu s fotografija pretpostavlja se da zna nešto o tom kaznenom djelu, a riječ je o muškarcu u dobi od 20 do 30 godina, piše PU primorsko-goranska.

Foto: PU primorsko-goranska

Visok je oko 180 centimetara, srednje je tjelesne građe i ćelav.

- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da se izravno jave U Policijsku postaju Crikvenica na broj telefona 051/ /439-010, 439-039 ili na 192. Korisne informacije mogu se dostaviti i putem e-mail adrese pp.crikvenica@mup.hr.