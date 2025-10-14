Snimka strave iz SAD-a: Žena moli za pomoć, muškarac je otima. Oglasila se i policija

Policija u američkom gradu Wichita objavila je na društvenim mrežama video u kojem vjeruju da je došlo do otmice žene. Snimka datira iz nedjelje ujutro, a otmicu je zabilježila nadzorna kamera.

Video traje 20 sekundi, a na njemu nepoznati napadač vuče ženu od ulaznih vrata dok ona vrišti i moli za pomoć.

- Temeljito radimo na ovom slučaju, pratimo nekoliko tragova i zahvalni smo na pomoći javnosti. I dalje nismo uspjeli identificirati muškarca, ali i ženu na snimci - priopćili su iz policije.

Objavili su i kako su dodatno poboljšali zvuk na snimci kako bi smanjili pozadinsku buku.

- Zatražili smo pomoć regionalnih i saveznih agencija - dodali su.

Zbog svega, javnost je u panici, susjedi su u strahu, posebno zbog mladih žena s tog područja.