Ima ona scena iz Diplomca, na kraju filma, kad Benjamin upadne u crkvu, poruši svatove, raspelom zabarikadira vrata i pobjegne s Elaine. Znojni, utrčavaju u autobus, probijaju se kroz ostale putnike i svaljuju se na zadnje sjedište.

Nasmijani i zadihani, ne obraćaju pozornost na cijeli bus koji bulji u njih. Scena ne završava ovdje. Redatelj zadržava kadar na njihovim licima koja od početnog oduševljenja počinju poprimati izraze zbunjenosti, zabrinutosti, straha i neodređenog iščekivanja.

Cijeli život je stao u tih nekoliko nervoznih, tihih sekundi. Kamera se udaljuje i ispraća autobus. Dalje, u nepoznato. U pozadini svira Sound of silence.

Komunikacijska džungla

Hrvatski savez gluhih i nagluhih slavi sto godina organiziranog postojanja, a mi smo im se javili i zamolili ih da nas nakratko prime, kako bismo imali barem maleni uvid u nekoliko tihih sekundi njihovog života.

Uvriježeno je mišljenje da su osobe s oštećenjem sluha na neki način zakinute, da zbog nedostatka jednog osjetila imaju sužen ili ograničen uvid u ostatak društva. Istina je zapravo dijametralno suprotna.

Svijet gluhih i nagluhih bogata je, zasićena komunikacijska džungla ispresijecana intimnim, dubokim i iskrenim emocijama. Sami smo se uvjerili da su čujuće osobe, zahvaljujući ležernosti osjetila sluha, zakinute za cijelu jednu dimenziju sporazumijevanja kojom se služi ekipa koja nas je primila u Savezu.

U Hrvatskoj službeno ima oko 13300 osoba s oštećenjem sluha. Neslužbeno, ima ih više jer, ili nisu detektirane ili nisu svi korisnici znakovnog jezika. Naime, njime se služe većinom gluhe osobe, dok se nagluhi češće pomažu aparatima ili umjetnim pužnicama. Kad spominjemo znakovni jezik, važno je napomenuti da svaka država ima svoj, kao i govorni jezik. I itekako se razlikuju.

Kultura gluhih

Kako nam kaže Zdravka Baštijan iz Saveza, gluhi su prilično agramatični. Nema padeža, glagoli su većinom u infinitivu. To ih ne čini nepismenima, upravo suprotno. Znakovni jezik je takav da, osim pukih riječi, sa sobom nosi i cijeli niz isprecijecanih veza zahvaljujući vremenu i podneblju u kojima su nastale.

Recimo, znak za grah i znak za petak su povezani jer se grah svojevremeno jeo petkom. Nemoguće bi bilo ovdje pobrojati sve sitne nijanse komuniciranja jer, kako pojašnjava Zdravka, ovdje se ne radi samo o jeziku.

Oni to zovu kulturom. I zato nas je spojila s Dejanom Jozićem, Snježanom Cipek Dovšak i Jadrankom Krstić, da iz prve ruke spoznamo o čemu govori.

Brbljava trojka

Sve troje su gluhi, sve troje su aktivni u radu Saveza i sve troje su hodajuće, brbljave bombe optimizma i dobrog raspoloženja.

Uzmimo Dejana. Rodio se kao čujuća osoba, ali je rano zbog zdravstvenih problema izgubio sluh. Roditelji su s njim obišli razne institucije i uputili ga u zagrebački Suvag, gdje je pohađao vrtić i govorne vježbe, sve dok se nije prebacio u redovni sustav.

- Napredovao sam i bez problema učio, polagao ispite, a u četvrtom sam se razredu prebacio u redovnu školu i tako sve do fakulteta. Sve ispite sam uspješno položio, sam sam se snalazio u učenju i molio učitelje, profesore, kolege iz razreda i na faksu za podršku jer ne bih razumio o čemu se priča na nastavi. Sa 16 sam krenuo u otkrivanje svog identiteta, upoznavao kulturu gluhih, shvatio sam da tu pripadam i da je svaka gluha osoba različita - objašnjava Dejan na znakovnom dok Justina Zajc, prevoditeljica, simultano interpretira.

Jadna žena je tijekom tih nekoliko sati ostala bez glasa trudeći se da nam sve prenese. Inače, Justina je dijete gluhih roditelja, kroz život je naučila komunicirati s njima te sad pomaže u radu Saveza.

Dejan ne pamti zvukove, bio je premalen kad je izgubio sluh, ali u međuvremenu, kroz vježbe i pomoć okoline, naučio je govoriti. Sve troje mogu komunicirati glasom i, kako kažu, smeta im kad ih se percipira kao gluhonijeme osobe. Jednostavno, lakše je znakovati. Mogu čak u isto vrijeme govoriti i znakovati, ali ta dva jezika su različita, ne prate se. Imate osjećaj kao kad se jednom rukom pokušavate tapkati po glavi, a drugom kružiti po trbuhu. Znate tu vježbu.

Snježana je također ostala bez sluha kao dijete. Sad čita s usana, govori bez poteškoća, ali tijekom života morala se izboriti da je prihvate kao ravnopravnog člana društva.

- Kad su mi u Suvagu stavili one slušalice, odmah sam progovorila. Bila sam napredna. Vježbala sam i u šestoj godini sam krenula u školu te vidjela da mogu pratiti nastavu. Shvatila sam da se moram osamostaliti, završila sam srednju ekonomsku i zatim tražila posao četiri godine. Nisu me htjeli prihvatiti zbog gluhoće. Ljutilo me to, kakve veze ima moj sluh? Pustite me bar mjesec, dva na probu pa vidite je li zadovoljavam. Ako ne, dajte mi otkaz. Ma kakvi - prepričava Snježana, za ekipu Snješka. Ipak, s vremenom se zaposlila u Savezu, gdje i sada radi. I njoj je, kako kaže, uz mukotrpni samostalni rad, okolina puno pomogla.

Jadranka je predsjednica Saveza. Ona je izgubila sluh u sedmoj godini, nakon ospica i vrlo visoke temperature. Kaže da je sretna što je uopće ostala živa. Iz Vinkovaca je, majka ju je dovela u Zagreb, u školu za gluhe, i tamo je sve krenulo. Od početka je znala znakovati jer je u školi osnovni vid komunikacije bio znakovni jezik. Štoviše, Jadranka je bila toliko napredna da je u petnaestoj godini počela plesati folklor.

Ples bez sluha

Čekajte, folklor bez čujenja glazbe?

- Da, može se to. Naša učiteljica i voditeljica je plesala. Brojala je i davala nam upute koliko koraka trebamo odraditi i tako smo naučili koreografiju. Diktirala je i sviračima da se prilagođavaju našem tapkanju. Zapravo su čujući pratili gluhe. I ne samo to, na natjecanju u Karlovcu smo bili jedina gluha skupina, od njih 63, i osvojili smo četvrto mjesto. Da, da. Sve je to na bazi vibracija - znakuje Jadranka i odjednom se prebacuje na govorni jezik.

- Glas mi je ostao, moji su sa mnom stalno vježbali. Naučili su me pjevati, naučila sam pratiti ritam. Kako percipiram glazbu? Stavim blizu zvučnik ili slušalicu i osjetim takt. Dobu. Vibraciju. Osjetim, razumijete? Puno sam slušala muziku, svirala sam i klavir. Osjećala sam ljubav tada, a i bila sam jako znatiželjna. Sve sam probala i na kraju rekla dosta. Nisam se osjećala defektno, razumijete me? - pita nas žena.

Pendrek zbog nesporazuma

Molimo je da pojasni taj termin. Što znači osjećati se defektno i je li bila ikad u takvoj situaciji?

- Prije 20 godina nije bila baš ugodna atmosfera u Hrvatskoj, imala sam osjećaj da osobe razgovaraju, a kad dođe netko gluh, ignoriraju nas ili nas čudno gledaju. Drukčiji mentalitet. Mi to osjetimo. Nisu krive čujuće osobe, to se događa iz šoka ili neznanja. Recimo, jednom je u Samoboru jedan naš gluhi šetao ulicom, a oko njega su bili prosvjednici. Došli su policajci, vikali na njega, trčali za njim i udarili ga pendrekom. Dobio je batine jer su mislili da je dio skupine, a on im nije znao objasniti da ne bježi od njih. Policajac je tada rekao da je prvi put sreo gluhu osobu. Morate razumjeti, ne znaju svi ljudi u Hrvatskoj o nama dovoljno. Sad se to tek počelo razvijati. Taj policajac je došao kod nas u udrugu. Kako je plakao... Ispričavao se, mi smo mu rekli da je u redu. Sad, svaki put kad se njih dvojica sretnu, odu na pijaču - smije se Jadranka. Justina užurbano znakuje Dejanu i Snježani. Smiju se sa zaostatkom od nekoliko sekundi.

- To vam je tako. Neki ljudi, recimo, ne žele gledati četvrti program zbog prevoditelja. Ni ne shvaćaju da se to prevodi gluhima. Ozbiljno, ljudi su se žalili da im smeta osoba u prozorčiću, da ih ometa u gledanju. Govorimo o današnjem vremenu. A televizije moraju paziti na gledanost, moraju im udovoljiti. I mi to osjetimo. Vidimo. Nije narod kriv, ali život u Hrvatskoj se sporo razvija. Ostatak Europe je 30 godina napredniji od nas - uzdiše Jadranka. Ostali kimaju glavama. Naglašavaju da se nimalo ne srame svoje gluhoće, dapače, ponosni su i žele pokazati široj populaciji da postoje.

"Možemo pustiti glas"

Šetamo Ribnjakom, trojka znakuje i pripušta nas u detalje svog života. Prolaznici se ogledaju, oni ne mare.

- Smeta nam, recimo, prošnja. Vidimo nekad na uglovima ljude koji se predstavljaju kao gluhi i zbog toga prose. Mi radimo, možemo sve što i drugi. Ja sam krvavo radila 41 godinu i nitko mi ništa nije poklonio ni dao. I sad da netko tako prostituira naše stanje - ljuti se Jadranka.

- Ja, recimo, poludim, kad nam kažu da smo gluhonijemi. Mi govorimo, samo ne čujemo. Nismo nijemi - dodaje Snješka. Jadranka pojašnjava da oni mogu vikati, mogu pustiti glas, samo je nekima teže izraziti se glasovno pa radije šute ili komuniciraju znakovima.

Maksimalni oprez

Ipak, svijet se pomalo otvara. Tehnologija probija vrata koja su godinama bila zatvorena. I inače, kažu nam, gluhi su iznimno usmjereni prema tehnologiji, više od ostatka populacije. Recimo, videopozivi su vrlo korisni. Justina je, kad je onomad udario potres u Zagrebu, putem uživo prijenosa, javljala ekipi što se događa. Nije bilo prevoditelja uz krizni stožer na televiziji. Pa onda jutarnja buđenja. Snježana ima budilicu s vibracijom koju stavi pod jastuk. Jadranka ima svjetlosnu budilicu koja ju trza iz mraka. Dejan kombinira svjetlo i vibracije. Takve svakodnevne sitnice koje uzimamo zdravo za gotovo, njima su od vitalnog značaja.

Svejedno, kroz život se moraju kretati s maksimalnim oprezom. Pričaju kako gledaju na sve strane kad prelaze cestu, pogotovo bez semafora, kako se biciklisti ponekad zabiju u njih jer ne čuju zvonjavu. Ali takav nabildani oprez im čak pruža prednost u nekim situacijama.

- Pojačani oprez im jako pomaže u vožnji. Jadranka, recimo, nikad nije imala problema u prometu. Istraživanja su dokazala da su gluhi vozači imali vrlo malen postotak nesreća. Kužiš, čujući se zapričaju, ne obraćaju ponekad pozornost, a gluhi su stalno zagledani u retrovizore, imaju oči na sve strane - objašnjava Justina.

Pojačana čula

A je li istina da su zbog nedostatka sluha jače razvili druga osjetila, zanima nas.

- Naravno. Imaju odlične reflekse, uvijek znaju kad im netko hoda i dolazi sleđa. Evo ja sam im se nekoliko puta pokušala tiho i oprezno došuljati, ali već na metar udaljenosti se okrenu i pitaju me što radim - smije se Justina.

- Jako smo osjetljivi na vjetar. Osjetimo. Kad sjedim negdje, shvatim da je netko došao, osjeti se zapuh ili promjena klime. Kao pas. Osim toga, intuitivno znamo primijetiti je li netko priklonjen gluhim osobama. Većina nas to može, to je do rehabilitacije. Razvili smo takve vještine od malih nogu - pojašnjava Jadranka.

Naglašavaju da je rana intervencija vrlo važna, neophodna da se netko razvije u samostalnu osobu. Odgovornost leži na roditeljima, okolini i zdravstvenim radnicima, ali informiranost je ključna. Primjećujemo da su strašno involvirani u razgovoru, da je vidljiva želja za komunikacijom, i to ne zbog uobičajene kurtoazije već iz iskrene zainteresiranosti.

- Istina je. Imaju manjak srama. To ne znači da nisu kulturni ili pristojni, nego su jednostavno direktni. Žele sve znati. Ja ponekad moram prepričavati vic po nekoliko puta zato jer netko od njih tada nije bio u prostoriji - objašnjava Justina.

Prst u moru

Jedna od specifičnosti odnosa gluhih su i dugi rastanci. Satima sjede na kavi, pričaju, pretresaju, ali im svejedno treba godina dana da se rastanu. Toliko su željni informacija, godinama su bili zakinuti i sad nadoknađuju tu potrebu. Trebate ih vidjeti. Pozorno prate svaku izgovorenu riječ, svaku mimiku, svaku sitnu, neprimjetnu emociju na licu sugovornika. I uzvraćaju na isti način.

- Najpozitivnija stvar kod našeg jezika, jezika gluhih, jest ta da ne moramo učiti engleski, talijanski ni francuski. Postoji međunarodni znakovni koji svi možemo koristiti da se razumijemo. Nije univerzalan, svaka zemlja ima svoj znakovni jezik, ali postoji međunarodni, dogovoreni skup znakova za sporazumijevanje - otkriva Jadranka. Otprilike nešto kao kad umočite prst u more i povezani ste s cijelim svijetom.

- Ja, recimo, obožavam putovati. Upoznavati kulture, širiti vidike... - dodaje Snješka i sanjivo se prisjeća Amsterdama.

Odnos s okolinom

Gluhi su, doznajemo i to, neobično povezani sa životinjama.

- Da, to je nepisano pravilo. Čudo je kako se razumiju. Recimo, netko je odlučio imati psa. I sad prođe neko vrijeme, pas i osoba su se povezali, ne obraćaju više pozornost na to. I situacija, opereš suđe, izvališ se na kauč, a pas dosadan, vuče, skače. Ustaneš i vidiš da nisi zatvorio vodu. Kao i javljanje da je netko na vratima. Pas ti samo skoči u krilo. Sjajno je to, zamijenili su ulogu pomagala. Tu su kao oslonac i sigurnost. Nevjerojatno, bez poduke - prepričava nam Justina.

Zanima nas, kakav je sada odnos s okolinom? Kako funkcionira zajednički suživot čujućih i gluhih nakon toliko godina i nakon prodora tehnologije?

- Ovisi od osobe do osobe. Znamo doživjeti neugodnosti, posebno sad u vrijeme korone. Neki ne žele skinuti masku kako bi im čitali s usana, recimo na šalterima, stoje iza onog pleksiglasa i očekuju da se sve razumije. Ipak, nedavno sam kao prevoditeljica bila s njima na pošti i čovjeka je interesiralo je li problem što se ne vidi lice. Sve je individualno - pojašnjava Justina.

Ne zamjeraju ljudima u takvim situacijama. Ne znaju se postaviti i iz izbjegavanja nastaju nesporazumi. I to je individualno. Recimo, Dejan je proveo veliki dio života na selu i nije imao loših iskustava. Ljudi su se međusobno poznavali, znali su kako mu pristupiti. Na poslu je svima objasnio da trebaju sporije pričati, a oni su, isprva iznenađeni, prihvatili. Sad normalno funkcioniraju.

- Gluhi se ne mogu ljutiti na to. To je samo neznanje. Ljudi se možda boje da će nešto krivo napraviti pa se zato povuku. Ne možemo im nužno zamjerati - sliježe ramenima Jadranka.

- Drago mi je vidjeti da su se voljni potruditi. Ne moraju znati znakovni jezik, važna je gesta, važno je uvažavanje i pristup. Da nas doživljavaju kao jednaku osobu. Bok, bok, bez posebnog tretmana i bez straha da će nešto pogriješiti - dodaje Snježana.

Bez straha

Zanima nas, postoji li možda strah ili trema kod gluhih roditelja u slučaju da dobiju čujuće dijete, kao što je bio njen slučaj.

- Po svom iskustvu, mislim da je veći strah kako će okolina prihvatiti dijete znajući da su mu roditelji gluhi. A što se tiče odgoja, nema straha. Naravno, ne možeš se oslanjati na sluh kod dječjeg plača i sličnih stvari, naravno, gluhe mame su umornije od čujućih jer cijelo vrijeme moraju biti tu, sve funkcionira na dodir i vid, ali nemaju problema s tim. Odrasli su u tom svijetu i poznaju ga. Ponosni su na njega - priča sretno Justina. Naradila se, vjerojatno je sljedećeg dana imala upalu mišića koliko se trudila prenijeti nam sve detalje razgovora.

Šetamo i dalje kroz Ribnjak. Sjene znakovnog jezika kojim komunicira trojka kovitlaju se na pješčanoj stazi. Nasmijani i zadihani, ne obraćaju pozornost na park koji gleda u njih. Na licima im se izmjenjuje cijeli kaleidoskop emocija. Cijeli život je stao u tih nekoliko sekundi, ili sati, svejedno. U pozadini je samo nedostajao Sound of silence. Zvuk tišine.