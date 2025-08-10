Snježana Pataki (57) i Silvana Getlinger Červenjak (54) nisu se poznavale prije rata. Upravo su tamo postale najbolje prijateljice
RATNICE S PRVE CRTE PLUS+
Snježana i Silvana legende su 3. Gardijske brigade Kune: U ratu smo postale najbolje prijateljice
Čitanje članka: 6 min
Rat je. Laslovo u okruženju neprestano pred neprijateljskom paljbom. U jednom od kanala minobacač hrvatske vojske. Iza njega dvije vojnikinje s kacigama na glavi. Jedna skida zaštitnu kapu s granate, druga je stavlja u cijev i ispaljuje. Prolomi se strahoviti zvuk. Ali nišandžija ne mari. Malo odmakne glavu od cijevi i ajmo dalje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku