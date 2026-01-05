Obavijesti

OPREZNO NA PUTU

Snježni kolaps: U BiH zabranili promet kamionima. Novi pravci

Piše HINA.
Snježni kolaps: U BiH zabranili promet kamionima. Novi pravci
Pogled iz zraka na Sarajevo u potpunosti prekriveno snijegom | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Snježne padaline prognozirane su i u nastavku tjedna pa iz BIHAMK-a na to upozoravaju sve koji kane putovati kroz BiH u narednim danima...

Snijeg koji je u nedjelju prekrio znatan dio Bosne i Hercegovine prouzročio je poteškoće u prometu u toj zemlji pa je u u ponedjeljak na brojnim cestama u istočnim i središnjim dijelovima zemlje zabranjen promet teretnim vozilima, dok je za putnička vozila preporučen oprez pri planiranju putovanja.

SNIJEG SVUD PADA! FOTO Zimski ugođaj u Zagrebu: Snijeg je zabijelio cijeli grad
FOTO Zimski ugođaj u Zagrebu: Snijeg je zabijelio cijeli grad

Kako su u ponedjeljak ujutro priopćili iz bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) zabranjen je promet kamionima na nekoliko prometnica koje preko planinskih prijevoja vode ka Sarajevu.

To su pravci od Sarajeva ka Rogatici odnosno planini Romaniji te od Sarajeva ka Tuzli.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zabrana za kamione vrijedi i na cesti koja od Sarajeva vodi preko Trnova do Foče odnosno ka Crnoj Gori. Kamioni ne smiju prometovati ni na pravcu od Zvornika do Bijeljine te od Bijeljine ka Tuzli kao ni od Bihaća do Bosanskog Petrovca odnosno Drvara te do Ključa.

Zabrana vrijedi i za ceste koje povezuju Travnik i Donji Vakuf u središnjoj Bosni,  Prozor i Uskoplje, te Vlasenicu i Sokolac u istočnoj Bosni.

Snježne padaline prognozirane su i u nastavku tjedna pa iz BIHAMK-a na to upozoravaju sve koji kane putovati kroz BiH u narednim danima.

