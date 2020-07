'Socijalizam i solidarnost nisu isto! Svi porezi trebaju biti 10%'

Nismo bogata zemlja i nismo baš u situaciji da zabranimo rad nedjeljom. Živimo od turizma, gdje će gost nedjeljom kupiti namirnice, sami sebi smo izbili novce, kazao je Fokusov Dario Zurovec

<p>Saborski zastupnik iz stranke Fokus <strong>Dario Zurovec </strong>odmah je nakon konstituiranja novog saziva Sabora napustio koaliciju centra, a potom je ostao među najglasnijim protivnicima Zakona o obnovi Zagreba kojeg je nazvao socijalizmom, a ne solidarnosti.</p><p>- Solidarnost je kada vi recimo nemate i ja kao pojedinac to vidim i odlučim vam pomoći. Ali kada uzmem nekome drugome iz džepa tko ima manju platežnu moć, to nije solidarnost, to je jedna vrsta otimačine. To me podsjeća na nekakve prošle režime. Mi nismo kontra obnove Zagreba. Jesmo za obnovu, ali po puno pravičnijim modelima. Zgrade su prije potresa bile u nikakvom stanju - rekao je Zurovec za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a531099/Dario-Zurovec-o-obnovi-Zagreba-Solidarnost-i-socijalizam-nisu-isto.html" target="_blank">N1 </a>pa nastavio:</p><p>- Vaša imovina je vaša odgovornost. Morate u nju ulagati, plaćati osiguranje. Provjeravao sam s osiguravajućim kućama, osiguravaju starije od 1929., ali je cijena skuplja. Tu se veže još jedan problem, imate smjernice stare preko 50 godina. Tek se šezdesetih godina počelo raditi na zgradama koje bi bile otpornije na potres. Ako imamo 5,6 stanova, ne spadamo pod slučajeve kojima bi trebalo financirati konstrukcijsku obnovu. Jedan od modela koji smo predložili je da se subvencionira kamata od kredita koji bi se digao od HABOR-a. Svaki put kada država raspisuje natječaj, vjerujte da će cijene podivljati.</p><p>Takav prijedlog mogao bi odgoditi obnovu:</p><p>- Grad treba uložiti u javne objekte poput škola, vrtića, gradskih muzeja... Puno je državnih institucija. Kredit bi bio dostupan svakome. Procjenjuje se da bi obnova mogla trajati deset godina. Nakon obnove, nekretnina će vrijediti puno, puno više. Vani je naglašeno da je vaša imovina vaša odgovornost.</p><h2>Treba paziti na sukob interesa</h2><p>Dotakao se i povlaštenih najmoprimaca:</p><p>- Treba pogledati imovinsko-pravne odnose. U paraleli rješavate imovinsko-pravne odnose. Ne bih rekao da će obnova trajati deset godina, trajat će 20, a po ovom modelu nećemo imati novaca ni za pet godina.</p><p>Neki državni dužnosnici imaju nekretnine u centru Zagreba, a tu bi moglo doći do sukoba interesa:</p><p>- Tražio sam da se izjasne i da se suzdrže od glasanja jer definitivno imaju interes. Jasno mi je da sam trn u oku mnogima, ali zaista me nije briga.</p><h2>'Solidarnost i socijalizam nisu isto'</h2><p>Negirao je to da je protiv društvene solidarnosti u prirodnim katastrofama:</p><p>- Ne, krivi je zaključak. Solidarnost i socijalizam nije isto. Solidarnost je ako vam iz svog džepa hoću dati dobrovoljno. Ali ako uzimate novac svih poreznih obveznika da bi sufinancirali nečiji život u centru grada onda je to otimanje od nekoga, to nije solidarnost. Kada sami vodite obnovu, pazit ćete kojeg izvođača ćete uzeti. Sve treba staviti online, svaki račun, svakog izvođača, sve transparentno.</p><p>Dotakao se <strong>Dalije Orešković</strong> iz Stranke s imenom i prezimenom i<strong> Marijane Puljak</strong> iz Pametno s kojima je bio u predizbornoj koaliciji, a na pitanje jesu li one previše lijevo odgovorio je kako to tek treba vidjeti:</p><p>- To ćemo vidjeti u saborskom djelovanju. Najviše sam se fokusirao na ekonomiju, tu smo se slagali. Uvijek je centar malo lijevo malo desno. Što se tiče tzv. izdaje birača, nikada nismo skrivali razlike, nismo se obvezivali da ćemo ići zajednički.</p><p>Rekao je da ne može podržati politiku koja od države radi socijalan slučaj:</p><p>- Ako se hvalite da ste nažicali od Europe određenu svotu novaca i taj novac ne iskoristite da bi napravili poreznu relaksaciju nego će se to koristiti za kojekakve projekte, a mislim da imamo lijepo 25 godišnje iskustvo i iskustvo prošlih vlada.</p><h2>'Sve poreze treba smanjiti na 10%'</h2><p>Komentirao je i porezna rasterećenja:</p><p>- Svako porezno rasterećenje treba pozdraviti. Ako se radi o 1 posto, to je zanemarivo. Moj prijedlog će biti da ide sve na 10%. Porez na dohodak mogao bi ići i na nulu, što se mene tiče. Deset milijardi možete napuniti iz njega u proračun. Država to praktički neće ni osjećati, ali vi na svojoj plaći hoćete.</p><p>Smatra da možemo biti prva zemlja s time, a ne smatra kako bi to pomoglo bogatima, jer ako se stavi isti pristup prema svima, nitko neće prigovarati. Protiv je i poreza na nekretnine, a za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a531099/Dario-Zurovec-o-obnovi-Zagreba-Solidarnost-i-socijalizam-nisu-isto.html" target="_blank">N1 </a>dotakao se i zabrane rada nedjeljom:</p><p>- Nismo bogata zemlja i nismo baš u situaciji da zabranimo rad nedjeljom. Živimo od turizma, gdje će gost nedjeljom kupiti namirnice, sami sebi smo izbili novce. Uvijek ima modela koji se mogu naći. Trebala bi zaživjeti sloboda izbora, da ljudi sami biraju žele li raditi ili ne.</p>