Socijalni sustav treba sistemski mijenjati. Trebamo specijalizirane, educirane socijalne radnike koji će se isključivo baviti obiteljima i djecom i koji će ulaziti u rizične obitelji, detektirati probleme i pronalaziti ključeve njihova rješenja. Uza se trebaju imati educirane psihologe i pedagoge, a ne kao sada da im za obitelji prosječno ostaje dvije minute za razgovor.

Govori nam to Lana Petö-Kujundžić, ugledna sutkinja za mlade, koja je iskustvo stjecala 30 godina. Nagledala se i naslušala svakakvih sudbina te vrlo dobro zna ključne probleme u sustavu. Hrvatska prečesto svjedoči tragedijama koje mogu služiti za holivudske horor filmove temeljene na istinitim događajima. Problem je što se te priče ponavljaju, a sudionici koji su propustili djelovati na vrijeme i dalje uglavnom uredno rade ili čak napreduju. Sjećamo se slučaja iz 2017. kad je majka ubila sina (3) u Puli.

Od četiri djelatnice Centra za socijalnu skrb Pula koje su radile na tom slučaju, jedna je sama dala otkaz, a ostale tri i dalje rade. Pet godina ranije majka je u bolnicu u Slavonskom Brodu donijela mrtvu bebu od tri mjeseca. Socijalne radnice teretili su za propuste pa su prvo dobile otkaz, no upravno vijeće Centra vratilo ih je na posao. Potom su još i napredovale. Jedna je godinu dana nakon tragedije imenovana sudskom vještakinjom, a druga je postala voditeljica projekta “Mreža socijalnog volontiranja Brodsko-posavske županije”. Prije dvije godine dvoje djelatnika Centra za socijalnu skrb u Đakovu ubijeno je na poslu. Nakon toga je Centar dobio metal-detektorska vrata. Ovo najbolje govori koliko se malo toga mijenja u Hrvatskoj bez obzira na strahote koje se događaju. Sutkinja Petö-Kujundžić smatra da treba krenuti od socijalnih radnika, koje se, kaže, ne smije prepuštati vjetrometini.

- Treba procjenjivati kompetencije socijalnih radnika i pedagoga, imati zasebne odjele za obitelji i djecu za koje treba imati specifična znanja. Treba educirati te ljude da znaju kako razgovarati s ovisničkim obiteljima, kako s agresivnima, kako napraviti procjenu djeteta, koja se ne radi pred roditeljima nego u odgojnim ustanovama. Umjesto toga socijalni radnici prepušteni su sami sebi i vrlo često nemaju podršku lokalne zajednice. Oni koji imaju sreće dobro surađuju s policijom, no to je kod nas rijetkost. Uglavnom to treba biti uvezana priča, u kojoj djelatnici raznih institucija moraju surađivati bez obzira na to kako se zovu, iz koje su stranke, kakve su vjere i slično - pojasnila je dio problema u sustavu sutkinja Petö-Kujundžić.

Najproblematičnije u posvajanju i udomljavanju djece u zemlji jest neodlučnost Centra za socijalnu skrb da sudu preda prijedlog za oduzimanje roditeljskog prava.

- Provjerila sam koliko dugo traju ti postupci pa se ispostavilo da ne traju dugo nego ih gotovo uopće nema. Zakon je nelogičan. Primjerice, malo dijete koje smjeste u Nazorovu, gdje se rade procjene djeteta i obitelji. Ako stručnjaci procijene da roditelji nisu kompetentni brinuti se o djetetu, oni ne mogu predati sudu prijedlog za oduzimanje roditeljskog prava nego mora Centar, koji to ne napravi- zaključila je ugledna sutkinja.