Sociolog Bagić u žiriju Ponosa Hrvatske: Inspirativni ljudi čine razliku i treba ih javno istaknuti

Bliži se 19. Ponos Hrvatske https://www.ponoshrvatske.hr/. Nagrada je to koju list 24sata u suradnji s partnerom HRT-om dodijeljuje svake godine pojedincima koji su se istaknuli svojom humanošću, hrabrošću, poštenjem i dobrotom. Mnoge takve ljude, prijavili su naši čitatelji, a neke su priče izdvojili novinari unutar redakcije, smatrajući da se radi o velikim pričama koje smo odradili zahvaljujući herojima koji su te priče podijelili s nama. Međutim, prijava je puno i da bismo izdvojili tek nekoliko njih kojima možemo dati nagradu, trebali smo pomoć peteročlanog žirija.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sociolog Dragan Bagić, Suzana Rešetar iz udruge Sjena, HRT-ov novinar Ognjen Golubić, HGSS-ovac Jadran Kapović te Ivan Buča - glavni urednik 24sata, imali su težak posao odlučivanja o nekim sitnim razlikama koje su 15 kandidata izdvojili od svih ostalih te su postali naši novi dobitnici.

Iz nesreća izlaze kao pobjednici

- Izdvojio bih dvije stvari koje mislim da posebno treba prepoznati kod nominiranih primjera. Prvo, sposobnost nekih ljudi da iz vlastite traume i nesreće izađu kao bolji ljudi, odnosno da vlastito negativno i traumatično iskustvo pretvore u nešto pozitivno i korisno za zajednicu. Drugo, spremnost nekih ljudi da ulože veliku količinu svog vremena i energije pomažući ljudima u nevolji, a koje većina nas drugih ne vidi ili ignorira - rekao je sociolog Bagić i time pokazao koje su za njega bile ključni stvari u odabiru dobitnika. Dodao je da inspirativni ljudi, ljudi koji čine razliku, mogu pomoći u promjeni društvene atmosfere, ako ih se prepozna i javno istakne kao primjere i uzore.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Zato je uloga medija važna, pogotovo u promociji pozitivnih priča i pozitivnih primjera. Nažalost suvremeni mediji su po prirodi svojih poslovnih modela usmjereni više na negativne vijesti, stoga su medijski projekti kao što je Ponos Hrvatske vrlo važni i korisni - zaključio je.

Suzana Rešetar koja je ujedno i bivša dobitnica ove nagrade, rekla je su kod nje najviše presudile priče obespravljenih, siromašnih, bolesnih, djece općenito, starijih i nemoćnih.

'Moramo se davati za druge'

- Nekako imam dojam da su nam te populacije najugroženije i na najvećim marginama i da ih kao društvo moramo biti svjesni i davati se, što nije uvijek lako i jednostavno - rekla je Rešetar. Ujedno se i prisjetila dana kad je dobila nagradu te opisuje koliko joj je to značilo.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Meni je osobno Ponos Hrvatske puno značio jer ga nisam očekivala i iznenadio me u izazovnom periodu kada sam sa svojim curama iz Udruge Sjena imala težak period u borbi za prava djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, ali ipak saznanje da je tvoj angažman, trud, preuzimanje rizika, odricanje prepoznato - čovjeku puno znači. Ta nagrada posvećena je našoj Udruzi ali i svoj djeci bez obzira na razlike i to me motivira i dalje u borbi za njihovu jednakost, prava i život dostojan čovjeka - rekla je hrabra majka koja je uz borbu za prava svog autističnog sina Ivana pronašla snage boriti se i i biti glas svih roditelja u sličnoj situaciji.

Novinar Ognjen Golubić koji je u svojoj karijeri imao puno prilika susresti baš ovakve ljude kakve biramo za ovu nagradu, ne krije oduševljenje koje u njemu izazivaju.

Preko noći postanu heroji

- Iznenadne životne situacije, u kojima čovjek bez puno razmišljanja, nerijetko ugrožavajući i vlastiti život pomogne nekome su situacije koji me oduševljavanju. Ljudi su to koji preko noći postanu heroji a da to niti nisu željeli. I ponovili bi to stotinu puta da im se kojim slučajem ukaže prilika. To su oni koji čine razliku u ovom svijetu. Bez lažne skromnosti, bez želje za tantijemima i slavom takvima trebamo zauvijek biti zahvalni i od njih učiti - rekao je Golubić.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

24sata svake godine pri dodjeli nagrade Ponos Hrvatske, posebno ističe kategoriju 'ekologija' jer želimo naglasiti kolika nam je ona važna te se gotovo svakodnevno kroz tekstove objavljene u novinama vidno zalažemo za očuvanje prirode i planeta. HGSS-ovac Jadran Kapović podržao nas je u tome te nam je kao nenadmašni čuvar prirode pomogao pri odabiru i te kategorije.

- Zaštita okoliša, u ovo današnje vrijeme kad svakodnevno svjedočimo klimatskim promjenama i utjecaju tih promjena, izuzetno je važna. Dobitnici u ovoj kategoriji trebaju potaknuti sve nas na intenzivnije, osvještenije ponašanje prema prirodi. Edukacija je izuzetno važna, nama u HGSS-u, jer se trudimo na pristupačan način educirati i osvijestiti javnost, ne samo na mudar dabir destinacije za izlete, već i o tome kako se ponašati u prirodi, što se nikako ne smije raditi i na što treba paziti kad se ide u prirodu - rekao je Kapović. Podsjetimo, i HGSS je u nekoliko navrata kroz godine bio dobitnik ove prestižne nagrade.

Otganizatori Pnosa Hrvatske su 24sata i partenr HRT.