Sociolog Lalić ozlijeđen u oluji u Splitu: 'Spašavao sam psa, a sada imam šavove na glavi'

Dobro sam sada, upravo me zašili. Velika grana me udarila dva puta po glavi, s lijeve i desne strane. Nisam se mogao obraniti jer sam pokušavao zaštititi svog psa. Sada ima dva puta po šest šavova, kazao nam je Dražen Lalić, poznati hrvatski sociolog i profesor.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 07:03 Nevrijeme u Splitu | Video: čitatelj/24sata

Dodao je da se nalazio na Marjanu kada je krenulo nevrijeme.

- Kamenje je letjelo, grane su bile posvuda. Bilo me je strah. Mislio sam da ću izgubiti živu glavu. Svaka čast vatrogascima. Dalmatinci su najbolji kada krene panika. Jedni drugima pomažemo. To je bilo pet minuta užasa, prava pijavica - kazao je Lalić.

Pokretanje videa... 02:35 Područje oko Bena, u Park šumi Marjan, stradalo u nevremenu | Video: 24sata Video

U oluji je ozlijeđen i bivši atletičar i olimpijac Ante Bonačić, koji je jutros trenirao osmogodišnjaka kad se otvorilo nebo. On je bio na Marjanu kad je krenulo padati stablo na Bojana Marinovića, bivšeg trenera Blanke Vlašić. Bonačić je tijelom zaštitio dječaka te je i on lakše ozlijeđen, dok je Marinović prošao s ogrebotinama, piše Slobodna Dalmacija. On je iz bolnice kratko rekao kako je cijela situacija bila nevjerojatna, ali je srećom prošao s lakšim ozljedama.