Obavijesti

News

Komentari 3
NESTABILNO TRŽIŠTE

Eurosuper 95 je najskuplji u zadnjih godinu dana! Evo cijena

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Eurosuper 95 je najskuplji u zadnjih godinu dana! Evo cijena
Uz visoke cijene goriva, Vlada je produžila mjere na još dva tjedna | Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Stručnjak upozorava da bi barel s 65 dolara mogao skočiti i na 100, a to znači nove udare na džepove vozača u Hrvatskoj

Admiral

Nakon što je Iran zatvorio Hormuški tjesnac, jedno od ključnih svjetskih čvorišta za transport nafte, tržišta već reagiraju. Energetski stručnjak Igor Dekanić za 24sata kaže kako se trenutačno 'licitira' s novim projekcijama cijena. Barel nafte sada je oko 65 dolara, no nova očekivanja idu znatno više između 80 i 100 dolara po barelu. Ako Hormuški tjesnac ostane zatvoren ili promet bude ozbiljno ograničen, posljedice bi se vrlo brzo mogle osjetiti i u Hrvatskoj.

- Ako cijena barela poraste za 10 dolara, to bi moglo značiti poskupljenje od 5 do 8 centi po litri. Ako poraste za 20 do 30 dolara, govorimo o rastu od 10 do 20 centi po litri - upozorava Dekanić.

KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Cijene u Hrvatskoj

Prema trenutačnim cijenama na hrvatskim crpkama, osnovni Eurosuper 95 prodaje se u prosjeku oko 1,46 eura po litri, što ga čini skupljim nego u proteklih godinu dana. Premium verzije prelaze 1,57 eura, dok Eurosuper 100 ide i do oko 1,90 eura po litri.

Ni dizel ne zaostaje osnovni eurodizel je oko 1,48 eura, dok premium varijante dosežu i oko 1,60 eura po litri. Autoplin se kreće oko 0,90 eura, a lož ulje oko 0,93 eura.

TRŽIŠTA REAGIRALA Cijene u nebo: Nafta skočila više od 8 % nakon napada na Iran!
Cijene u nebo: Nafta skočila više od 8 % nakon napada na Iran!

Ako se crne prognoze o rastu cijene barela obistine, vozače bi već idućih tjedana mogla dočekati nova korekcija cjenika. Tržište sada čeka otvaranje burzi i prve konkretne reakcije, a svaki skok barela izravno se prelijeva na cijenu koju plaćamo na pumpi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih
IZ MINUTE U MINUTU

Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
Detalji užasa kod Crikvenice: Autom pretjecao druge pa se zabio u kamion. Poginuo je
IZVLAČILI GA VATROGASCI

Detalji užasa kod Crikvenice: Autom pretjecao druge pa se zabio u kamion. Poginuo je

Vozač automobila je prema dosadašnjim informacijama pretjecao druga vozila u trenutku sudara, a više detalja o nesreći očekuje se nakon očevida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026