Stručnjak upozorava da bi barel s 65 dolara mogao skočiti i na 100, a to znači nove udare na džepove vozača u Hrvatskoj
Eurosuper 95 je najskuplji u zadnjih godinu dana! Evo cijena
Nakon što je Iran zatvorio Hormuški tjesnac, jedno od ključnih svjetskih čvorišta za transport nafte, tržišta već reagiraju. Energetski stručnjak Igor Dekanić za 24sata kaže kako se trenutačno 'licitira' s novim projekcijama cijena. Barel nafte sada je oko 65 dolara, no nova očekivanja idu znatno više između 80 i 100 dolara po barelu. Ako Hormuški tjesnac ostane zatvoren ili promet bude ozbiljno ograničen, posljedice bi se vrlo brzo mogle osjetiti i u Hrvatskoj.
- Ako cijena barela poraste za 10 dolara, to bi moglo značiti poskupljenje od 5 do 8 centi po litri. Ako poraste za 20 do 30 dolara, govorimo o rastu od 10 do 20 centi po litri - upozorava Dekanić.
Cijene u Hrvatskoj
Prema trenutačnim cijenama na hrvatskim crpkama, osnovni Eurosuper 95 prodaje se u prosjeku oko 1,46 eura po litri, što ga čini skupljim nego u proteklih godinu dana. Premium verzije prelaze 1,57 eura, dok Eurosuper 100 ide i do oko 1,90 eura po litri.
Ni dizel ne zaostaje osnovni eurodizel je oko 1,48 eura, dok premium varijante dosežu i oko 1,60 eura po litri. Autoplin se kreće oko 0,90 eura, a lož ulje oko 0,93 eura.
Ako se crne prognoze o rastu cijene barela obistine, vozače bi već idućih tjedana mogla dočekati nova korekcija cjenika. Tržište sada čeka otvaranje burzi i prve konkretne reakcije, a svaki skok barela izravno se prelijeva na cijenu koju plaćamo na pumpi.
