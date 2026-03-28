Šok: Inspekcija zabranila rad pogona u Biogradu koji je otvorio slovenski ministar

Turistička inspekcija Državnog inspektorata (DIRH) zabranila je tvrtki Pauman Export iz Biograda na Moru daljnje obavljanje neregistrirane djelatnosti u Suhoj marini Pauman u tom gradu, kao i oglašavanje i reklamiranje predmetne neregistrirane djelatnosti, do otklanjanja nedostataka utvrđenih nadzorom ove inspekcije. Suha marina Pauman godinama djeluje u Biogradu, a u svibnju 2025. otvorili su na svojem zemljištu u Industrijskoj zoni u tom gradu prošireni pogon, piše Zadarski list.

- Turistička inspekcija DIRH-a je provedenim nadzorom utvrdila kako tvrtka Pauman Export iz Biograda na Moru nema ishođeno rješenje nadležnog upravnog tijela o minimalnim uvjetima za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu i to usluga veza i smještaja plovnih objekata, sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Dakle, nadzorom je utvrđeno kako ova tvrtka, sukladno odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti obavlja neregistriranu djelatnost, odnosno neregistrirano pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu i to usluga veza i smještaja plovnih objekata, u objektu koji posluje kao suha marina naziva Pauman na adresi sjedišta društva, kao i da oglašava i reklamira predmetnu neregistriranu djelatnost - odgovorili su iz inspektorata Zadarskom listu.

– Osim izrečenih upravnih mjera zabrane, nadležnom prekršajnom sudu podnesen je optužni prijedlog zbog utvrđenih prekršaja te je predloženo oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajem. Sukladno Planu rada za naredno razdoblje, nadzor na predmetnoj lokaciji obavit će i Građevinska inspekcija Državnog inspektorata - najavili su iz DIRH-a.

Prošireni pogon su u svibnju 2025. otvorili Matjaž Han, slovenski ministar gospodarstva, turizma i sporta, Šime Mršić, ravnatelj JU-a Park prirode Vransko jezero, koji je predstavljao Grad Biograd i Zadarsku županiju te domaćin Gorazd Pauman.