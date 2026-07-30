Koliko znamo, dijete se igralo, obična igra... nitko nije očekivao tako nešto strašno - kaže nam čitatelj. Iz policije pak dodaju da se ne radi o težim ozljedama
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE
ŠOK NA IGRALIŠTU Koš se srušio na dijete na Braču: 'Puno je policije, odveli su ga gliserom..'
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Na Braču je u Splitskoj oko 22 sata u srijedu došlo do pada koša na dijete na igralištu, javili su nam čitatelji.
- Dijete je zadobilo lakše ozljede, a policija je na mjestu događaja. Očevid je u tijeku, potvrdili su nam iz Operativno komunikacijskog centra PU splitsko-dalmatinske.
- Pao je koš na dijete, tu je policija. Koliko znamo, dijete se igralo, obična igra... nitko nije očekivao tako nešto strašno - kaže nam čitatelj koji dodaje da su ga odveli gliserom u Split.
Iz policije dodaju da će nakon očevida biti poznato više informacija o tome kako je došlo do pada koša.
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