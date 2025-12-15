Obavijesti

ŠOK SNIMKA BMW-om je vozio između grobova u Šibeniku: Pa ovdje ni mrtvačka kolica ne idu!

Iz tvrtke Čempres dodaju da je prava sreća da nijedan spomenik nije oštećen u ovoj vožnji...

Društvenim mrežama širi se snimka zabilježena na šibenskom groblju, gdje se nepoznati vozač automobilom njemačkih registarskih oznaka provozao uskim prolazima između grobnica. Video je na svojim društvenim mrežama objavila tvrtka Čempres, koja je zadužena za održavanje groblja.

U svojoj objavi na Facebooku iz tvrtke Čempres izrazili su nevjericu zabilježenim prizorom. Dodaju da je prava sreća da nijedan spomenik nije oštećen.

- Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo jučer je za ne povjerovati, autom kroz groblje između grobova gdje ni mrtvačka kolica ne ulaze. Sreća da niti jedan grob nije oštećen, a moglo je biti svega nepoželjnoga. Iako su njemačke registracijske oznake, mislim da ovo nije Nijemac nego neki naš. U svakom slučaju nadležnima će biti proslijeđen video i snimka - napisali su iz tvrtke.

- Policija provodi izvide u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja, kao i identiteta vozača - kratko su nam odgovorili iz policije.

