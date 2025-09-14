Obavijesti

News

STRAVA

ŠOK U bolnici u Dalmaciji ženi nakon spontanog pobačaja rekli da plod baci u kantu za smeće?!

ŠOK U bolnici u Dalmaciji ženi nakon spontanog pobačaja rekli da plod baci u kantu za smeće?!
Foto: Ilustracija/canva

Kada je pobacila fetus od osam centimetara, doktori su joj rekli da ga baci u wc školjku ili kantu za smeće. Iz zadarske bolnice izjavili su da nisu zadobili prijavu o spomenutom incidentu

Jedna žena podijelila je šokantnu priču o pobačaju za Index. Kada je djetetu prestalo kucati srce, doktori iz Zadarske bolnice savjetovali su joj pobačaj tabletama što je i učinila. 

Kada je pobacila fetus od osam centimetara, doktori su joj rekli da ga baci u wc školjku ili kantu za smeće. Iz zadarske bolnice izjavili su da nisu zadobili prijavu o spomenutom incidentu. Ministarstvo je objavilo da je postupanje u slučaju prekida trudnoće uređeno Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlučivanja o rađanju djece dok se Zakonom o gospodarenju otpadom određuje da se patološki otpad mora sakupljati i zbrinjavati na poseban način.

Kada su u pitanju spontani pobačaji, njihov broj je varirao posljednjih pet godina, a u 2024. godini registrirano je oko 1.500 spontanih pobačaja, od kojih je 38 prijavljeno u zadarskoj bolnici.

