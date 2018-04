Šok u crkvi: Dajte 200 kuna za gladnu djecu ili ništa od krizme

Krizmanike, kumove i roditelje šokirao je potez župnika fra Miroslava Ančića, koji je za ulazak u crkvu sv. Luke evanđelista u Otoku pokraj Sinja tražio od njih po 200 kuna.

- Svima sam rekao da na krizmu u crkvu dođu u 10.30, dakle pola sata prije početka mise, kako bih im mogao dati upute i razmjestiti ih. Neki od njih su kasnili. Počeli su mi dobacivati i rugati se. Rekao sam im: ‘Dobro. Ajde, kad je tako, dat će svaki krizmanik i kum po 100 kuna za gladnu djecu u Africi’ - pravdao se svećenik, koji nam je potvrdio kako je riječ o roditeljima i kumovima koji se ranije nisu odazivali na sastanke vezane uz ovaj sakrament, a djeca su rijetko pohađala vjeronauk. Ovim je činom prikupio 1000 kuna. S druge strane, roditeljima nije bilo drago što se to dogodilo.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ovo je nedopustivo. Moram li zbilja plaćati da bi moja kći primila sveti sakrament? Nisam imala novca kod sebe. Morala sam posuditi 200 kuna od kolegice s posla kako bih svoje dijete krizmala - rekla je majka djevojčice. Tvrde kako su zakasnili samo pet minuta.

- Svi smo bili toliko šokirani. Oni koji nisu dali novac morali su se zapisati te im je naređeno da na idućoj misi vrate svoj ‘dug’ - bio je još jedan od komentara roditelja. No fra Miro opovrgava kako im je to naredio. U crkvu je pustio i one koji nisu dali novac. Svećenik koji je dvije godine bio misionar u Kongu u Africi govori nam da je svakodnevno gledao kako djeca umiru od gladi.

- Od tada sakupljam novac za najmlađe. I ovaj će novac dobro doći. Ako je ovo još jedna patnja koju zbog toga moram podnijeti, neka je - rekao je fra Miro, misleći pritom na novinarske upite. U Otoku kraj Sinja poznat je po tome što cijele godine hoda u sandalama. Sakuplja stari papir i boce. Tako je prikupio 40.000 kuna i donirao ih djeci u Africi.