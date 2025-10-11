Šok u Podgorici: Beba pala s četvrtog kata pred automobil! 'Nije životno ugrožena'

Djevojčica od godinu i četiri mjeseca pala je u petak oko 20:30 s četvrtog kata zgrade u Slovačkoj ulici u Podgorici, nakon čega je prevezena u Klinički centar i nalazi se na intezivnoj njezi, javlja Pobjeda.

Kako doznaju, beba nije životno ugrožena i nema vitalnih povreda.

- U Kliničkom centru ovaj slučaj smatraju fenomenom - rekao je sugovornik Pobjede.

Prema riječima očevidaca, dijete je sa četvrtog kata zgrade palo na nadstrešnicu jedne klinike, a nakon toga je završilo na ulici kojom neprestano prolaze automobili.

Na sreću, vozač koji je ugledao djevojčicu na vrijeme je zakočio.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac koji će obaviti uviđaj.