Prema riječima očevidaca, dijete je sa četvrtog kata zgrade palo na nadstrešnicu jedne klinike, a nakon toga je završilo na ulici kojom neprestano prolaze automobili.
'OVO JE FENOMEN'
Šok u Podgorici: Beba pala s četvrtog kata pred automobil! 'Nije životno ugrožena'
Čitanje članka: < 1 min
Djevojčica od godinu i četiri mjeseca pala je u petak oko 20:30 s četvrtog kata zgrade u Slovačkoj ulici u Podgorici, nakon čega je prevezena u Klinički centar i nalazi se na intezivnoj njezi, javlja Pobjeda.
Kako doznaju, beba nije životno ugrožena i nema vitalnih povreda.
- U Kliničkom centru ovaj slučaj smatraju fenomenom - rekao je sugovornik Pobjede.
Prema riječima očevidaca, dijete je sa četvrtog kata zgrade palo na nadstrešnicu jedne klinike, a nakon toga je završilo na ulici kojom neprestano prolaze automobili.
Na sreću, vozač koji je ugledao djevojčicu na vrijeme je zakočio.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac koji će obaviti uviđaj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+