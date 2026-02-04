Šok u SAD-u: Bivši muž Jill Biden (77) optužen za ubojstvo

WIlliamson je uhićen je i optužen za ubojstvo nakon smrti supruge, više od mjesec dana nakon što je policija reagirala na obiteljsku svađu u kući u Delawareu. William Stevenson (77) pritvoren je u ponedjeljak zbog optužnice za ubojstvo Linde Stevenson, prema optužnici velike porote podnesenoj u Delawareu.

Policija okruga New Castle nije podijelila detalje o smrti, ali u početnom priopćenju navedeno je da su policajci reagirali na obiteljsku svađu 28. prosinca u rezidenciji u području Wilmingtona.

Linda Stevenson pronađena je bez svijesti u dnevnoj sobi i umrla unatoč pokušajima oživljavanja koje su policajci poduzeli na mjestu događaja.

Foto: NEW CASTLE COUNTY POLICE/REUTERS

U priopćenju za javnost u to vrijeme navodi se da je njezino tijelo predano Odjelu za forenzičke znanosti Delawarea na obdukciju.

U osmrtnici Linde Stevenson, 64-godišnjakinju su bližnji opisali kao „duboko obiteljski orijentiranu“ i veliku navijačicu Philadelphia Eaglesa. Također je navedeno da je u posljednjim godinama života osnovala mali knjigovodstveni obrt.

Uzrok smrti nije naveden u priopćenju o uhićenju Williama Stevensona. Optužnica velike porote u ponedjeljak rezultat je „opsežne višetjedne istrage“ o smrti, rekla je policija.

William Stevenson trenutnačo je u pritvoru Howard Young, ne mogavši platiti jamčevinu od 500.000 dolara, rekla je policija. Nije jasno je li angažirao odvjetnika.

Predstavnik bivšeg predsjednika Joea Bidena i Jill Biden još nije odgovorio na zahtjev NBC Newsa za komentar.

Tadašnja Jill Tracy Jacobs udala se za Williama Stevensona u veljači 1970., kada je imala 18 godina i bila studentica na Sveučilištu Delaware, dok je on imao 23.

Ubrzo nakon toga, William Stevenson otvorio je The Stone Balloon Club, koji je postao jedan od najpopularnijih sveučilišnih barova u zemlji u blizini Sveučilišta Delaware u Newarku.

Klub je desetljećima ugošćavao glazbenike kao što su Bruce Springsteen, Dave Matthews ili The Allman Brothers Band.

Jill i William Stevenson bili su u braku pet godina. U ožujku 1975. upoznala je senatora iz Delawarea po imenu Joe Biden. Građanski razvod između Jill i Williama Stevensona odobren je u svibnju 1975.

Jill Biden pokušala je ishoditi polovično vlasništvo u Stone Balloonu, ali joj je zahtjev odbijen.