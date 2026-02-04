Obavijesti

News

Komentari 0
UHIĆEN JE!

Šok u SAD-u: Bivši muž Jill Biden (77) optužen za ubojstvo

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Šok u SAD-u: Bivši muž Jill Biden (77) optužen za ubojstvo
1
Foto: PIXSELL/

Bivši suprug bivše prve dame SAD-a Jill Biden, William Stevenson (77) optužen je za ubojstvo nove supruge, rekli su dužnosnici u utorak

Admiral

WIlliamson je uhićen je i optužen za ubojstvo nakon smrti supruge, više od mjesec dana nakon što je policija reagirala na obiteljsku svađu u kući u Delawareu. William Stevenson (77) pritvoren je u ponedjeljak zbog optužnice za ubojstvo Linde Stevenson, prema optužnici velike porote podnesenoj u Delawareu.

Policija okruga New Castle nije podijelila detalje o smrti, ali u početnom priopćenju navedeno je da su policajci reagirali na obiteljsku svađu 28. prosinca u rezidenciji u području Wilmingtona.

SNIMKA POSTALA VIRALNA Jill Biden poljubila supruga Kamale Harris: 'Pusica Unije'
Jill Biden poljubila supruga Kamale Harris: 'Pusica Unije'

Linda Stevenson pronađena je bez svijesti u dnevnoj sobi i umrla unatoč pokušajima oživljavanja koje su policajci poduzeli na mjestu događaja.

Jill Biden's ex-husband William Stevenson poses for a booking photograph after he was charged with the murder of his current wife in Delware
Foto: NEW CASTLE COUNTY POLICE/REUTERS

U priopćenju za javnost u to vrijeme navodi se da je njezino tijelo predano Odjelu za forenzičke znanosti Delawarea na obdukciju.

U osmrtnici Linde Stevenson, 64-godišnjakinju su bližnji opisali kao „duboko obiteljski orijentiranu“ i veliku navijačicu Philadelphia Eaglesa. Također je navedeno da je u posljednjim godinama života osnovala mali knjigovodstveni obrt.

Uzrok smrti nije naveden u priopćenju o uhićenju Williama Stevensona. Optužnica velike porote u ponedjeljak rezultat je „opsežne višetjedne istrage“ o smrti, rekla je policija.

PREDSTAVILA SVOJ FILM Joe Biden zbunio komentarom o zvijezdi serije 'Očajne kućanice': Upoznali smo se kad je imala 17
Joe Biden zbunio komentarom o zvijezdi serije 'Očajne kućanice': Upoznali smo se kad je imala 17

William Stevenson trenutnačo je u pritvoru Howard Young, ne mogavši platiti jamčevinu od 500.000 dolara, rekla je policija. Nije jasno je li angažirao odvjetnika.

Predstavnik bivšeg predsjednika Joea Bidena i Jill Biden još nije odgovorio na zahtjev NBC Newsa za komentar.

Tadašnja Jill Tracy Jacobs udala se za Williama Stevensona u veljači 1970., kada je imala 18 godina i bila studentica na Sveučilištu Delaware, dok je on imao 23.

Ubrzo nakon toga, William Stevenson otvorio je The Stone Balloon Club, koji je postao jedan od najpopularnijih sveučilišnih barova u zemlji u blizini Sveučilišta Delaware u Newarku.

JILL BIDEN ZARAŽENA Prva dama SAD-a pozitivna na koronu, iz Bijele kuće poručili: 'Joe Biden će nositi masku'
Prva dama SAD-a pozitivna na koronu, iz Bijele kuće poručili: 'Joe Biden će nositi masku'

Klub je desetljećima ugošćavao glazbenike kao što su Bruce Springsteen, Dave Matthews ili The Allman Brothers Band.

Jill i William Stevenson bili su u braku pet godina. U ožujku 1975. upoznala je senatora iz Delawarea po imenu Joe Biden. Građanski razvod između Jill i Williama Stevensona odobren je u svibnju 1975.

Jill Biden pokušala je ishoditi polovično vlasništvo u Stone Balloonu, ali joj je zahtjev odbijen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'
DAN NAKON DOČEKA

VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'

Kako je moguće da Vlada RH koja treba provoditi zakon svjesno to krši. Da li oni vrijede za njih ili ne? Da li je jučer prekršen zakon? Ovo predstavlja presedan i može se bilo kojem gradu dogoditi, smatra Tomašević
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026